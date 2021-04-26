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26 Nis 2021 - 16:42- Asayiş G: 26 Nis 2021 - 16:43

3 çocuk annesi koronaya yenildi!

İzmit'te ikamet eden Ayşe Akkuzu Covid-19 nedeniyle vefat etti.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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İzmit 28 Haziran Mahallesi Derviş Sokak adresinde ikamet eden Pirelli’den emekli İsmail Akkuzu’nun eşi Ayşe Akkuzu (60) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Ayşe Akkuzu’nun cenazesi Kent Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.

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# İzmit, covid-19

26 Nis 2021 - 16:42 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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