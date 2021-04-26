Körfez’in cazibe merkezi olacak

Sahil Parkı Projesi kapsamında; Hereke sahiline 93 araçlık otopark, 365 metrekare ve 255 metrekarelik 2 çocuk oyun alanı, 368 metrekare ve 222 metrekarelik 2 kafeterya, 345 metrekarelik oturma ve dinlenme platformu, fitness alanı inşa edilecek. Alan içerisinde Kürek Kulübü Meydanı ve Heykel Bahçesi yer alacak. Sahil düzenleme projesi tamamlandığında bölgenin cazibe merkezi olacak.

BİLGİ ALDILAR

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanı Cenan Turan ve teknik ekiple birlikte, yapımı hızla devam eden Hereke Sahil Projesi’ni yerinde inceledi. Projenin aşamaları hakkında bilgi alan Başkan Söğüt ve Daire Başkanı Cenan Turan, personele ise kolaylıklar diledi.

BÖLGENİN YILDIZI

Devam eden proje hakkında konuşan Söğüt, “Hereke Sahil Parkı projesi tamamlandığında, bölgemizin adeta parlayan yıldızı olacak. Büyük bir emek ve yatırım yapılıyor. Körfez halkımız hizmetin en iyisini hak ediyor” ifadelerinde bulundu.