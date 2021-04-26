Zeki Aygün hastaneye kaldırıldı

Geçtiğimiz günlerde kendini iyi hissetmeyip koronavirüs testi yaptıran 68 yaşındaki Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün test sonucu pozitif çıktı. Başkan Aygün, ailesiyle birlikte evinde karantina altına alındı. Evinde ilaç tedavisine başlayan Başkan Aygün bugün tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Ayrıca Başkan Zeki Aygün'ün özel kalem müdürü Hatice Kandemir'in de koronavirüse yakalandığı öğrenildi.

(Hatice Kandemir)