Haftalık vaka sayısı açıklandı! Kocaeli'de vaka artışı hız kesmedi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca, "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını gösteren insidans haritamızı aşağıda görebilirsiniz. Tedbir ve kısıtlamalar etkisini daha çok gösterecek" dedi. Bu haftaki rakamlara göre Kocaeli’de 100 bin kişide haftalık vaka sayısı 679.88’e yükseldi. Geçtiğimiz hafta bu oran 666.41’di.