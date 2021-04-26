Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca, "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını gösteren insidans haritamızı aşağıda görebilirsiniz. Tedbir ve kısıtlamalar etkisini daha çok gösterecek" dedi. Bu haftaki rakamlara göre Kocaeli’de 100 bin kişide haftalık vaka sayısı 679.88’e yükseldi. Geçtiğimiz hafta bu oran 666.41’di.
26 Nis 2021 - 20:20- Gündem Güncelleme: 26 Nis 2021 - 20:24
Haftalık vaka sayısı açıklandı! Kocaeli'de vaka artışı hız kesmedi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 17-23 Nisan arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı.
# Kocaeli
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.