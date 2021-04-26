Birol Güven’in babası son yolculuğuna uğurlandı

Yapımcı Birol Güven’in babası Erdoğan Güven, aort damarındaki rahatsızlığı nedeniyle İstanbul’da bir süredir tedavi gördüğü hastanede bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Erdoğan Güven için Darıca Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazına Birol Güven’in yanı sıra ailesi, yakınları, Şoray Uzun ve Aydın Sarman gibi birçok ünlü isim de katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Erdoğan Güven’in cenazesi gözyaşları içerisinde toprağa verildi.