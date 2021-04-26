Yapımcı Birol Güven’in babası Erdoğan Güven, aort damarındaki rahatsızlığı nedeniyle İstanbul’da bir süredir tedavi gördüğü hastanede bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Erdoğan Güven için Darıca Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazına Birol Güven’in yanı sıra ailesi, yakınları, Şoray Uzun ve Aydın Sarman gibi birçok ünlü isim de katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Erdoğan Güven’in cenazesi gözyaşları içerisinde toprağa verildi.
26 Nis 2021 - 20:27- Gündem Güncelleme: 26 Nis 2021 - 20:29
Birol Güven’in babası son yolculuğuna uğurlandı
Yapımcı Birol Güven’in babası Erdoğan Güven (89) hayatını kaybetti. Erdoğan Güven’in cenazesi Kocaeli’nin Darıca ilçesinde son yolcuğuna uğurlandı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.