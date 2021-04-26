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26 Nis 2021 - 20:30- Eğitim G: 26 Nis 2021 - 20:32

MEB’den yüz yüze eğitim ve sınav tarihi açıklaması

Kabine toplantısında alınan kararlarla ilgili yapılan açıklamanın ardından Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yüz yüze eğitim ve sınav tarihleriyle ilgili duyuru yapıldı.
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15 Nisan’dan itibaren 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışındaki tüm kademelerde, uzaktan eğitime geçilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün yapılan kabine toplantısında tüm kademelerde yüz yüze eğitime ara verildiğini ve sınavların ertelendiğini duyurdu.

“DÖNEM SINAVLARI 17 MAYIS SONRASI ERTELENDİ”

Erdoğan’ın açıklamasının ardından MEB’den şu açıklama yapıldı:

* Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nda salgın tedbirleri kapsamında alınan kararlar doğrultusunda;

* Resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 17 Mayıs 2021 tarihine kadar yüz yüe eğitime ara verilmiş olup uzaktan eğitime geçilmiştir. Uygulama, 29 Nisan 2021 Perşembe saat 17:00’den itibaren başlayacaktır.

* Okullarda 3 Mayıs 2021 sonrasında yapılması planlanan dönem sınavları, 17 Mayıs 2021 tarihi sonrasına ertelenmiştir.
# eğitim

26 Nis 2021 - 20:30 - Eğitim

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