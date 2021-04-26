MEB’den yüz yüze eğitim ve sınav tarihi açıklaması

15 Nisan’dan itibaren 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışındaki tüm kademelerde, uzaktan eğitime geçilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün yapılan kabine toplantısında tüm kademelerde yüz yüze eğitime ara verildiğini ve sınavların ertelendiğini duyurdu.
“DÖNEM SINAVLARI 17 MAYIS SONRASI ERTELENDİ”
Erdoğan’ın açıklamasının ardından MEB’den şu açıklama yapıldı:
* Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nda salgın tedbirleri kapsamında alınan kararlar doğrultusunda;
* Resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 17 Mayıs 2021 tarihine kadar yüz yüe eğitime ara verilmiş olup uzaktan eğitime geçilmiştir. Uygulama, 29 Nisan 2021 Perşembe saat 17:00’den itibaren başlayacaktır.
* Okullarda 3 Mayıs 2021 sonrasında yapılması planlanan dönem sınavları, 17 Mayıs 2021 tarihi sonrasına ertelenmiştir.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.