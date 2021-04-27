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27 Nis 2021 - 14:10- Eğitim G: 27 Nis 2021 - 14:11

KOÜ ve KOOP-İŞ sözleşme imzaladı

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü ile 10 iş kolunda faaliyet gösteren Türkiye Kooperatif,  Ticaret, Eğitim ve Büro İşçileri Sendikası (KOOP-İŞ) arasında 1. Dönem Toplu İş Sözleşmesi imzalandı
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Kocaeli Üniversitesi, geçtiğimiz aylarda hastane çalışanlarına yönelik imzaladığı sözleşmenin ardından, şimdi de üniversite genelindeki sürekli veya geçici kamu işçilerini kapsayan bir sözleşmeye daha imza attı. Kocaeli Üniversitesi ile KOOP-İŞ arasında imzalanan 1. Dönem Toplu İş Sözleşmesini KOÜ adına Rektör Prof. Dr. Sadettin Hülagü’nün yetkilendirmesiyle Genel Sekreter Doç. Dr. Mustafa Eren, KOOP-İŞ adına ise Bölge Başkanı Adnan Uyar imzaladı. İki yıllık bir süreci kapsayan sözleşme sendika üyesi olan sürekli veya geçici kamu işçilerini kapsayacak. Üniversite temsilcileri ile sendika temsilcilerinin de hazır bulunduğu imza töreninde, Genel Sekreter Doç. Dr. Mustafa Eren, yaptığı açıklamada üniversite yönetimi olarak her zaman çalışanlarının yanında olduklarına vurgu yaptı.

SÖZLEŞME HAYIRLI OLSUN

Bu yıl yapılan toplu iş sözleşmelerinin önemli olduğuna değinen Doç. Dr. Eren, “Rektörümüz Prof. Dr. Sadettin Hülagü’nün takdirleri ve yetkilendirmesi ile bugün üniversitemizdeki çalışanlarımıza yönelik toplu iş sözleşmesi imzalıyoruz. Bir önceki hastane çalışanlarımıza yönelik olduğu gibi bu sözleşme de oldukça önemli ve yönetim olarak çalışanlarımızın yanında olduğumuzun göstergesidir. Sözleşmenin hayata geçirilmesinde Rektörümüz Prof. Dr. Sadettin Hülagü’ye, Genel Sekreter yardımcılarımız Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Yeğin ve Aykut Ülkeok’a, sendika başkanları ve temsilcilerine teşekkür ediyorum. Sözleşmenin tüm çalışanlarımız ve üniversitemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

HÜLAGÜ’YE TEŞEKKÜR

Bölge Başkanı Adnan Uyar ise, sözleşmeyi imzalamaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek, müzakere sürecinde göstermiş oldukları destekler nedeniyle başta Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü olmak üzere emeği bulunanlara teşekkür etti. İş sözleşmesinin yapılması, muhtevası, yürütümü ve sona ermesi ile ilgili hususları düzenlemek, işyerinde düzenli ve verimli çalışmayı sağlamak, üretimi arttırmak, tarafların hak ve menfaatlerini dengelemek, karşılıklı iyi niyet ve güvenle iş barışını sağlamak, taraflar arasında doğabilecek farklılıkları uzlaştırıcı yollarla çözümlemek amacıyla imzalanan toplu iş sözleşmesi Kocaeli Üniversitesi Rektörlük makamında gerçekleştirildi. 

# Kocaeli

27 Nis 2021 - 14:10 - Eğitim

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