Bulut: Bankalar Birliği’nden düzenleyici kararlar bekliyoruz  

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sonrası yapılan açıklama ile, 29 Nisan 2021- 17 Mayıs 2021 tarihleri arasında ‘Tam Kapanma Kararı’ alındı. İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile de tam kapanmanın detayları belli olurken, üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirleri, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin dışında kalan tüm işletmelerin kapanması kararı alındı. Bununla birlikte, “10.00-16.00 saatleri arasında sayıları banka yönetimlerince belirlenecek şekilde sınırlı sayıda şube ve personel ile hizmet verecek olan banka şubeleri ile çalışanları” karardan muaf tutuldu.

KİRA, VERGİ VE SGK ÖDEMELERİNİN ERTELENMESİ TALEBİ

Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Bulut, esnaf ve tüccarın tam kapandığı bir dönemde bankacılık faaliyetlerinin de düzenlenmesine acil ihtiyaç duyulduğunu belirterek, bu konuda Bankalar Birliği’nden ivedilikle adım beklediklerini ifade etti. Başkan Bulut, “Bankaların, ticari alacak ve kredi ödeme işlemleriyle ilgili düzenleyici kararlara ihtiyaç duyulduğunu görüyoruz. Çünkü, tam kapanmadan muaf tutulmayan iş insanlarının bankalara ulaşmada yaşayabilecekleri zorluklar ve akabinde karşılaşabilecekleri yaptırımlarla, muaf işletmelerin kaynak talepleri, kent ekonomisini tedirgin etmektedir. Bu sebeple, 17 günlük tam kapanma süresi boyunca; mevcut kredilerin ve kredi kartı ödemelerinin bir dönem ertelenmesi, çekler ve ticari alacaklarla ilgili de, hem borçlu, hem alacaklıyı mağdur etmeyecek planlamaların yapılması gerekmektedir. Ayrıca, kira, vergi ve SGK ödemelerinin de ertelenmesi gerektiğini düşünüyoruz” ifadelerine yer verdi.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME

Başkan Bulut, yeniden başlatılan Kısa Çalışma Ödeneği’nde yeni başvuru alınmayacağını, 2020 yılında yapılan başvuruların, tüm şartlarını koruyarak devam edeceğini ifade ederek, “Kısa Çalışma Ödeneği mevcut şartlarıyla devam edecek” dedi.