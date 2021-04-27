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27 Nis 2021 - 14:47- Gündem G: 27 Nis 2021 - 14:49

Fabrikadaki patlamada ölen işçi son yolculuğuna uğurlandı

Körfez'de döküm fabrikasında meydana gelen patlamada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 12 günlük yaşam savaşını kaybeden işçi, toprağa verildi.
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Olay, 15 Nisan günü Körfez  Yeniyalı Mahallesi Hürriyet Bulvarı'nda bulunan Anadolu Döküm Sanayi A.Ş.'ye ait fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, döküm fabrikasında kullanılan kazanın patlaması sonucu yangın çıktı. Patlama sonrasında yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Patlama sebebiyle çatıya sıçrayan alevlerle çıkan yangın olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Patlamada yaralanan 8 işçi, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olarak hastaneye kaldırılan 2 kişiden biri olan döküm ocağı sorumlusu Mesut Tunç, 12 gündür tedavi gördüğü Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

Evli ve 3 çocuk babası Tunç'un cenazesi, Hacıosman Mahallesi Bağdat Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Körfez Mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Tunç'un ailesi, iş arkadaşları ve yakınları katıldı. Cenazeye katılan Başkan Söğüt, hayatını kaybeden Tunç'un ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.

# eğitim, Körfez, Derince

27 Nis 2021 - 14:47 - Gündem

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