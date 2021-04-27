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27 Nis 2021 - 14:50- Gündem G: 27 Nis 2021 - 14:51

Büyükşehir’den ‘’Sağlıklı Beslenme Danışma Hattı’’

Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında vatandaşları sağlıklı beslenme konusunda bilgilendirmek için “Sağlıklı Beslenme Danışma Hattı” kurdu.
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı boyunca sağlıklı beslenmeyle ilgili merak edilen soruları cevaplamak için “Sağlıklı Beslenme Danışma Hattı” kurdu. Hattı arayan vatandaşlar, diyetisyenler tarafından sağlıklı beslenme konusunda bilgilendiriliyor.

SAĞLIKLI BESLENMEYE DAİR DANIŞMANLIK HİZMETİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, toplumda sağlıklı beslenme bilinci oluşturmak, sağlıklı beslenme konusunda danışmanlık ve bilgilendirme hizmeti vermek amacı ile Sağlıklı Beslenme Danışma Hattı’nı hayata geçirdi. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından kurulan “Sağlıklı Beslenme Danışma Hattı”, Ramazan ayı boyunca 09:00-16:00 saatleri arasında aranabiliyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı diyetisyenler, vatandaşlara sağlıklı beslenme önerileri konusunda danışmanlık hizmeti vererek, neleri yapmaları gerektiğini anlatıyorlar.

KİŞİLERİN DURUMLARINA GÖRE BESLENME ÖNERİLERİ

Ramazan ayında bulunulması nedeniyle özellikle sahur ve iftar vakitlerinde beslenme ile ilgili soruların geldiği hatta hizmet veren diyetisyenler, vatandaşların durumlarına göre çözüm üretmeye çalışıyorlar. Kronik hastalıklarda beslenme ( obezite, kalp- damar hastalıkları, diyabet, sindirim sistemi hastalıkları vs.), spor öncesi ve sonrası beslenme, hamilelikte ve emziklilikte beslenme, çocuk ve adölesan dönemde beslenme gibi konular da diyetisyenlerin vatandaşlara yardımcı olacakları diğer başlıklar arasında yer alıyor.

İRTİBAT NUMARALARI

Sağlıklı Beslenme Danışma Hattı’nı arayıp sağlıklı beslenme ile ilgili merak ettiklerini öğrenmek isteyen vatandaşlar, Gebze bölgesi için 0 262 318 27 29, İzmit bölgesi için 0 262 318 27 28 numaralı telefonları arayabiliyor.

# İzmit, Kocaeli, Büyükşehir, Gebze

27 Nis 2021 - 14:50 - Gündem

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