“İzmit Belediyesinin çocuğu” İzmit Kafası başlıyor

Kocaelispor’un 55. Kuruluş yıldönümü ve 24 Nisan Dünya İzmitliler Günü’nde yayın hayatına başlayan İzmit Kafası dergisinin lansmanı gerçekleşti. İzmit Belediyesine ait olan Yahyakaptan’da bulunan Gülümse Kafe’de gerçekleşen tanıtım İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Pelin Filiz Coştur, CHP eski milletvekili Hikmet Erenkaya, İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, gazete genel yayın yönetmenleri ve çok sayıda davetli katıldı.

“PANDEMİ DİYE KÜLTÜR SANATİ İKİNCİ PLANA ATAMAZDIK”

Tanıtım toplantısında ilk olarak eski Futbolcu Kaan Dobra sahneye çıktı ve katılımcıları selamladı. İzmit’te bir futbol okulu açarak İzmit’te hayatına devam eden Romanyalı futbolcu derginin ilk sayısına röportaj verdi. Program Gül Özgüner’in İzmit Türküleri ile devam etti. Programın devamında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet dergiyi kamuoyuna tanıttı. Edebiyat-sanat ve kültür alanındaki çalışmalarımıza İzmit Kafası B’oolum ile bir yenisini daha eklemiş bulunuyoruz diyerek konuşmasına başlayan Başkan Hürriyet, “Ama pandemi var diye de kültür ve sanat faaliyetlerini hiçbir zaman ikinci plana atmadık, atamazdık. İzmit’i İzmitliyi anlatan, okuduğunuzda İzmit’ten bir şeyler bulabileceğiniz, hatta her okuduğunuzda ayrı bir detay yakalayabileceğiniz çok güzel bir yazın örneği, çok özel bir dergi, İzmit Kafası” ifadelerini kullandı.

“İZMİTLİLİK DUYGUSUNU ANLATACAK”

İsmi gibi özel bir gün olduğunu ifade eden Hürriyet, “Bildiğiniz gibi 24 Nisan1966 tarihi İzmit’in kentlilik bilincinin oluşmasında, aidiyet duygusunun artmasında büyük rolü olan Kocaelispor’un kuruluş günü. Kocaelispor’un doğduğu İzmit’imizde tarihe bir not daha düşmek istedik ve 24 Nisan tarihini Dünya İzmitliler Günü olarak ilan ettik. İzmitlilik aidiyetinin gelişmesine katkı sunacak ve İzmitlilik duygusunu anlatacak. İzmit Kafası gerçekten de şahsına münhasır bir kafa. Aynı İzmitçe gibi. Nasıl artık İzmit Dili ve Edebiyatı literatürde yerini aldıysa, İzmitçe konuşulduğu zaman garipsenmiyorsa ve günlük dilin içinde yer aldıysa, İzmit Kafa Dergisi B’oolum da yayın dünyasına kendisini kabul ettirecektir” dedi.

“İZMİT BELEDİYESİNİN ÇOCUĞU OLARAK GÖRÜYORUM”

Derginin göz boyamak için çıkmayacağını ifade eden Hürriyet, “Gerek yerel, gerek ulusal anlamda; edebiyatımızın ve sanatımızın değerli ustalarıyla, yeni filizlenmekte olan yetenekleri bir araya getirerek, nitelikli bir harman yaratmanın anlayışını taşıyacak. İzmit Kafası dergisini İzmit Belediyesinin çocuğu olarak görüyorum. Bir yerel yönetimin çıkaracağı dergi olunca elbette son derece “titiz” olmak gerekiyor. “Titiz” olmak diyoruz; çünkü bugüne kadar, İzmit Belediyesi olarak her çalışma sahamızda olduğu gibi, kültür-sanat anlamında da sayısız başarıya imza attık ve atmaya devam ediyoruz. Aynı imzayı, çıkardığımız edebiyat-sanat ve kültür dergisi İzmit Kafası ile atmak istiyoruz” dedi.

DERGİNİN İÇERİĞİ

Sözlerine dergi içeriğini anlatarak devam eden Hürriyet, “Dergimizin içeriğini de az önce gördüğünüz gibi Alternatif Rock grubu Redd’in solistleri İzmitli kardeşler Doğan ve Güneş Duru, ünlü tiyatro oyuncusu Ragıp Savaş röportajlarını okurken çok zevk alacaksınız. Ayrıca Kocaelispor’da 10 sezon forma giyen ve artık Kocaelispor’un efsanelerinden olan Dobrowski yani Kaan Dobra’dan İzmit’i okuyacaksınız” şeklinde konuştu.

Serhat Güneş/Erdem Övünç