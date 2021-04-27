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27 Nis 2021 - 16:09- Siyaset G: 27 Nis 2021 - 16:11

Kaya: Bu kentin çocuklarını işsiz bırakıyorlar

BBP İl Başkanı Remzi Kaya düzenlediği basın toplantısında ilçe belediyelerine yüklendi

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
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Büyük Birlik Partisi Kocaeli İl Başkanı Remzi Kaya il binasında olağan basın toplantısı düzenledi. Ulusal ve kent gündemine değinen Kaya’nın açıklamasında BBP Teşkilat Başkanı Metehan Küpçü, İl Kadın Kolları Başkanı Sevgi Kaya da katıldı. Başkan Remzi Kaya açıklamasında, ilçe belediyelerini eleştirdi. Kaya, “Sadece kendi eşlerini, dostlarını alıp bu kentin çocuklarını işsiz, aşsız bırakıyorlar” dedi.

“SOYKIRIM YAPSAYDIK BİR TANE ERMENİ KALMAZDI”

Kaya açıklamasına, “Kuzey Irak’ta kahramanlarımızca yapılan Pençe, yıldırım harekatlarında Mehmetçiğimize başarılar diliyorum. Dağ taş leş dolana kadar, baş üstünde baş kalmayana kadar bu operasyonlar devam etmeli. Türkiye’ye tehdit sınır ötesinden geliyorsa Türkiye o dağları devirmelidir. Her yıl 24 Nisan’da ısıtılıp ısıtılıp önümüze konan sözde Ermeni soykırımı yalanını başını ABD ve Fransa’nın çektiği ermeni diasporası maşaları çıkıp soykırım yaptığımız yalanını söylüyorlar. Şunu herkes bilsin ki biz soykırım yapsaydık, dünyada bir tane ermeni kalmazdı. Soykırımı kimin yaptığı belli. ABD her yere kan ve gözyaşı getiriyor. Önce kendine baksın” diyerek başladı.

“BU BİR SAVAŞ”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün duyurduğu tam kapanma ile ilgili değerlendirmelerde bulunan İl Başkanı Remzi Kaya, “Covıd- 19 salgını maalesef hayatımızı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bu illet canlarımızı almaya devam ediyor. Birde bu illetin getirdiği ekonomik sıkıntılar var. Çözüm arayışları devam ediyor ancak, yapılan destekler yeterli mi? Değil. Ama bizim ülke olarak yapabileceğimiz bu maalesef. Elimizi taşın altına koymalıyız. Çünkü bu bir savaş.

“PEKCAN YARGILANACAK MI MERAK EDİYORUM”

20 günlük olan bu kapanma illetin yayılmasını önleyecek ama esnafımız dar gelirliler bu süreçte neler yapacak. Bayramı nasıl geçirecek? Bunların sorumlusu bizleriz. Ticaret eski Bakanı Ruhsar Pekcan, devleti yüzde 75 dolandırmış. Görevden alındı ama yargılanacak mı merakla bekliyorum. Bir bedeli olacak mı merak ediyorum” ifade etti.

“KONUŞMANIN HER SATIRI BANA AİT”

İl Başkanı Remzi Kaya, 9 Nisan günü gerçekleşen BBP İl Kongresi’nde basın açıklaması olarak dağıtılan metnin AK Partili belediye başkanlarını eleştirdiği kısmı okumasına müdahale edildiğine dair gelen eleştirilere de yanıt verdi. Kaya konu ile ilgili konuşan Kaya,“ Kongrede konuşma metnim vardı. O gün konuşmanın tamamını kürsüde yapamadık. Kentimizin saygın gazetelerinden biri bunu gündeme getirdi. Güya bana bu konuşma müdahale edilmiş. Bizler partililer olarak hiç kimsenin baskısı altında siyaset yapmayız. Benim 9 Nisan günü basına dağıttığım açıklamanın her satırı bana ait. O gün zaman darlığı açısından bütün açıklamamı okuyamadım. O günkü sözlerimi buradan tekrarlamak istiyorum. Kocaeli’de 13 belediyeden bir tek tanesi başka partiden. Bunun kentimize tek faydası aralarındaki çekişmeden dolayı işçi maaşlarına yansıdı. Belediye başkanlığı çekişme yeri değildir” dedi.

“KENTİN ÇOCUKLARI İŞŞİZ”

Sözlerine devam eden Kaya, “Sadece kendi eşlerini, dostlarını alıp bu kentin çocuklarını işsiz, aşsız bırakıyorlar. Bunlar yapmayın. Bu kent hepimizin. Sadece sizden olanları işe alacaksınız, sizden olmayanlardan da vergi almayın. Son iki yılda Büyükşehir, Gebze, Gölcük, Derince ve Körfez Belediyeleri dışında hiçbir belediye kayda değer bir şey yapmadı. 12 ilçe ile Büyükşehir Belediyesinin seçim vaatleri masamda duruyor. Kim ne vaat edip ne yaptı, bunları yakından takip ediyoruz. Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz. Vaatlerinin yüzde 90’ınını yerine getirdi” söyledi. 

# Kocaeli, Körfez, Büyükşehir, Gebze, Derince

27 Nis 2021 - 16:09 - Siyaset

Muhabir Serhat Güneş

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
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Izmitli - yirmi yıldır akp trabzonluları doldurdu belediyelere ve yan kuruluşlarına, adam doğma büyüme trabzonlu izmitin yolunu bilmiyor pat diye burada işe başlıyor, hiç utanma arlanmada yok bunlarda, bu kentin insanın yüzüne utanmadan bakabiliyorlar birde. az kaldı bu devran terse dönecek.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 27 Nisan 16:17

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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