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27 Nis 2021 - 16:10- Gündem G: 27 Nis 2021 - 16:12

Kocaeli’de 1 Mayıs 29 Nisan’da kutlanacak

DİSK, KESK, TTB ve TMMOB Kocaeli bileşenlerinin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için 30 Nisan’da kutlamaların yapılacağı belirtilse de tam kapanma kararı nedeniyle bu tarih 29 Nisan’a çekildi.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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DİSK, KESK, TTB ve TMMOB Kocaeli bileşenlerinin yaklaşan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle geçtiğimiz gün İzmit Sabri Yalım Parkı’nda ortak basın açıklaması gerçekleştirmişti. Açıklamaya ise TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu (İKK) Sekreteri Murat Kürekci, KESK Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü ve Tüm Bel-Sen Şube Başkanı Erdal Karakuş, DİSK Bölge Temsilcisi ve Genel İş Kocaeli Şube Başkanı Vedat Küçük, Kocaeli Tabip Odası Genel Sekreteri Mehtap Yılmaz Maçkalı, Eğitim-Sen Şube Başkanı Suphi Yıldırım, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya ve yönetimi, HDP İl Yöneticileri, Emek Partisi, Sol Parti, halkevleri, SYKP, Kocaeli Kadın Platformu temsilcileri ile sendikalar katılım sağladı.

TOPLANTI YAPILACAK

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı nedeniyle Cumartesi gününe denk gelen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü 30 Nisan’da kutlanacağı açıklansa da dün alınan tam kapanma kararı neticesinde 1 Mayıs etkinlikleri 29 Nisan’a çekildi. 1 Mayıs etkinlikleri hakkında DİSK, KESK, TTB ve TMMOB Kocaeli bileşenlerin bu akşam yapacağı toplantı sonrası duyuru yapacağı öğrenildi.
# chp, İzmit, Kocaeli, eğitim

27 Nis 2021 - 16:10 - Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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