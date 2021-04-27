Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nın ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs salgınında alınan yeni kısıtlama kararlarını açıkladı. Erdoğan, 29 Nisan Perşembe akşamı 19.00'dan başlayıp 17 Mayıs Pazartesi 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçileceğini belirtti. Ayrıca tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime ara verildiğini, tüm sınavların ertelendiğini bildirdi. Şehirlerarası seyahat izne bağlanırken zincir marketler de pazar günü hariç haftada 6 gün açık olacak. Tam kapanma süreci, zor günler geçiren esnafı bir kez daha üzdü. Kararları değerlendiren Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Kadir Durmuş, esnafı daha da zor günlerin beklediğini ifade etti.

“UMARIM YİNE YÜKLEME YAPILIR”

“Bu süreçte esnafımız ne yiyip içecek” diyerek tepki gösteren Durmuş, “ Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın daha önce esnaflarımızın alışveriş kartlarına bin lira yüklemişti. Umarım nisan ayı içinde yine kartlara yükleme yapar. Esnafımız en azından temel gıda maddelerini temin edebilir” ifadelerini kullandı.

“KÜÇÜK ESNAF ZARAR GÖRÜYOR”

AVM ve zincir marketlerin sadece pazar günleri kapalı olmak şartıyla yasak sürecinde açık olacağını hatırlatan Durmuş, “Buralarda gıdadan teknolojiye kadar her şey satılıyor. Bu olaydan da küçük esnafımız zarar görüyor. Tam kapanma sürecinde en azından AVM ve zincir marketler kapalı olsaydı. Vatandaşlar küçük esnaftan daha fazla alışveriş yapabilirdi. Yetkililerin bu süreçte küçük esnafı daha fazla düşünmesi gerekiyor” dedi.

“KEŞKE 1 MART’TA AÇMASAYDIK”

Esnafın aldığı kredilerin de ertelenmesi gerektiğini vurgulayan Durmuş, “En azından can suyu olur. Keşke 1 Mart’ta işletmeleri açmasaydık diyoruz. O açılmadan sonra vaka sayıları tavan yaptı. Esnafımız zarar görüyor ama sağlık bizim için her şeyden önemli. Son bir ayda çok fazla eşimiz dostumuz hayatını kaybetti. Bu sürecin bir anda bitmesini umut ediyorum” şeklinde konuştu.