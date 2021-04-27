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27 Nis 2021 - 21:30- Gündem

Bulut: Sesimizi her yere duyurmaya çalışıyoruz

Koronavirüs salgını nedeniyle 3 haftalık kapanma ile ilgili konuşan KOTO Başkanı Necmi Bulut, “Sesimizi nereye duyuralım diye her yeri arıyoruz. İnsanlar bankalarda çok daha sıkıntı yaşayacaklardır diye düşünüyorum” dedi

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 3 haftalık tam kapanma uygulaması kararının ardından desteklerle ilgili bir açıklama yapılmaması tepkilere neden oldu. Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Başkanı Necmi Bulut, tam kapanma ve destek ile ilgili gazetemize açıklamalarda bulundu.

“BANKAYLA SIKINTI DOĞUYOR”

Bulut, “Tam kapanma kararı açıklanmadan 10 gün önce biz zaten kapansa olsa da olmasa da desteklerin sürmesi ile ilgili bakanlığa ve TOBB’a (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) yazıları yazdık. Kapanma olunca bankayla olan ilişkilerde sıkıntı doğuyor. Kapanmada insanlar tahsilat yapamayınca çek, senet ve kredi ödeyemeyecekler. Bununla ilgili bankaların ödeme durumu olmayan insanları zorlamaması gerektiğiyle ilgili yönetim olarak talebimiz var” dedi.

SİYASETÇİLERE SESLENDİ

Siyasetçilere de esnafa destek çağrısında bulunan Bulut, “Bu süreçte ödemelerden dolayı vatandaşların siciline herhangi bir işlem yapılmaması konusunda talebimiz var. Çek alamayınca malzeme temin ettikleri yerlere de haliyle ödeme yapamayacaklar. Sesimizi nereye duyuralım diye her yeri arıyoruz. İnsanlar bankalarda çok daha sıkıntı yaşayacaklardır diye düşünüyorum. İmalatta bir sorun yok, konu çok fazla orayı bağlamıyor. Hizmet sektörü ve benzer sektörleri daha çok ilgilendiriyor. Odaklandığımız konu bankalar, bankalar ile ilişkiler. Hem bakanlıklara yazıyoruz hem de yereldeki siyasetçilerimize bilgi verip onlardan destek istiyoruz. Herkese söylüyoruz” şeklinde konuştu.
# Kocaeli, destek, koronavirüs

27 Nis 2021 - 21:30 - Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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