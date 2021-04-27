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27 Nis 2021 - 20:00- Gündem G: 27 Nis 2021 - 20:02

KAFA’nın sahibinden Hürriyet’e ‘İzmit Kafası’ tepkisi

KAFA Dergisi kurucusu Candaş Tolga Işık, bugün İzmit Belediyesi tarafından lansmanı yapılan ‘İzmit Kafası’ ile ilgili sert tepki gösterdi.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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İzmit Belediyesi tarafından bugün düzenlenen lansman ile tanıtılan ‘İzmit Kafası’ isimli dergi hakkında KAFA Dergisi kurucusu Candaş Tolga Işık sosyal medya hesabı üzerinden sert bir açıklama yayınladı. Işık yaptığı açıklamada, “Sayın Başkan, keşke böyle araklama bir iş yapacağınıza insan gibi kapımızı çalsaydınız -en azından nezaketen-  biz bilabedel KAFA markasını yerel derginiz için kullanma hakkı verirdik hatta İzmitli okurlara daha orjinal bir dergi sunmanız için destek de olurduk” dedi.
# destek, İzmit

27 Nis 2021 - 20:00 - Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
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Burhan Gülkan - Sen kafa dergisi çıkarmışın ,Fatma Bacı İzmit in Kafası dergisi çıkarmış ,içinde kafa geçen her şey senin tekelinde mi candaş efendi.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 27 Nisan 20:28

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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