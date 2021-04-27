KAFA’nın sahibinden Hürriyet’e ‘İzmit Kafası’ tepkisi

İzmit Belediyesi tarafından bugün düzenlenen lansman ile tanıtılan ‘İzmit Kafası’ isimli dergi hakkında KAFA Dergisi kurucusu Candaş Tolga Işık sosyal medya hesabı üzerinden sert bir açıklama yayınladı. Işık yaptığı açıklamada, “Sayın Başkan, keşke böyle araklama bir iş yapacağınıza insan gibi kapımızı çalsaydınız -en azından nezaketen- biz bilabedel KAFA markasını yerel derginiz için kullanma hakkı verirdik hatta İzmitli okurlara daha orjinal bir dergi sunmanız için destek de olurduk” dedi.