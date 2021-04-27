İzmit Belediyesi tarafından bugün düzenlenen lansman ile tanıtılan ‘İzmit Kafası’ isimli dergi hakkında KAFA Dergisi kurucusu Candaş Tolga Işık sosyal medya hesabı üzerinden sert bir açıklama yayınladı. Işık yaptığı açıklamada, “Sayın Başkan, keşke böyle araklama bir iş yapacağınıza insan gibi kapımızı çalsaydınız -en azından nezaketen- biz bilabedel KAFA markasını yerel derginiz için kullanma hakkı verirdik hatta İzmitli okurlara daha orjinal bir dergi sunmanız için destek de olurduk” dedi.
27 Nis 2021 - 20:00- Gündem Güncelleme: 27 Nis 2021 - 20:02
KAFA’nın sahibinden Hürriyet’e ‘İzmit Kafası’ tepkisi
KAFA Dergisi kurucusu Candaş Tolga Işık, bugün İzmit Belediyesi tarafından lansmanı yapılan ‘İzmit Kafası’ ile ilgili sert tepki gösterdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Burhan Gülkan - Sen kafa dergisi çıkarmışın ,Fatma Bacı İzmit in Kafası dergisi çıkarmış ,içinde kafa geçen her şey senin tekelinde mi candaş efendi.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.