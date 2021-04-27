İzmit’te pazarların günleri değişti

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00’dan başlayacak ve 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00’e kadar sürecek tam kapanma uygulaması öncesi vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayabilmesi adına İzmit’teki bazı pazarların günlerinde değişikliğe gidildi. Yapılan değişiklikler sonrası İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü bir duyuru yayınladı.
PERŞEMBE GÜNÜ AÇILACAK
İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nün yaptığı duyuruya göre 30 Nisan 2021 Cuma günü sokağa çıkma kısıtlamasının başlaması sebebiyle Cuma günleri kurulan Ayazma Kapalı Pazarı, Plajyolu Kapalı Pazarı, Gültepe Pazarı, Akmeşe Pazarı ve Yuvam Pazarı 29 Nisan Perşembe günü kurulacak. Pazarlar akşam 18.30’a kadar açık olacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.