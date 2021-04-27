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27 Nis 2021 - 21:00- Gündem G: 27 Nis 2021 - 21:02

İzmit Belediyesi Bayındırlık’taki yüzme havuzunu elden geçirdi

Vatandaşların pandemi döneminde daha iyi hizmet alabilmesi adına tadilatına başlanan Bayındırlık’taki İzmit Belediyesi Kapalı Yüzme Havuzu’nda çalışmalar tamamlandı. Havuz normalleşmeyle birlikte hizmete açılacak 
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Bayındırlık bölgesinde vatandaşlara hizmet eden İzmit Belediyesi Kapalı Yüzme Havuzu, kış döneminde tadilata alınmıştı. Yaz sezonu için hazırlanan tesiste makine dairesinde havuz hava dolaşımı motorları ve su filtrasyonunu sağlayan filtreler cam tozu ile değiştirilerek suyun daha hijyenik ve temiz olması sağlandı. Bunun yanı sıra suyun sıcaklığını ayarlayan kombiler bakımdan geçirilerek havuz iç tabanı ve kenarlarına derz yapıldı.

PANDEMİYE GÖRE YENİLENDİ 

Sosyal tesis ile kafeterya bölümü tamamen boyanan ve aydınlatma sistemi değişen tesis, pandemi kurallarına göre yeniden düzenlendi. Kapsamlı çalışmalar sonunda yaza hazır hale getirilen İzmit Belediyesi Kapalı Yüzme Havuzu’nun normal şartlarda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda açılması planlansa da salgının hızla yayılmaya devam etmesi nedeniyle açılış takvimi ertelendi. Havuz pandemi sürecinin normalleşmesiyle birlikte hizmete açılacak. 
# İzmit

27 Nis 2021 - 21:00 - Gündem

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