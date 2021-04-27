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27 Nis 2021 - 21:48- Gündem G: 27 Nis 2021 - 21:51

Günlük vaka sayısı yeniden arttı

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı güncel corona verilerine göre semptom gösteren 2 bin 703 hastayla birlikte 43 bin 301 yeni vaka tespit edilirken 346 kişi yaşamını yitirdi. Düne göre yeni vaka sayısında artış yaşandı.
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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin COVID-19 hasta tablosunu açıkladı. 27 Nisan Salı gününün verilerine göre 282 bin 192 testin daha yapılmasıyla toplam test sayısı 46 milyon 435 bin 343’e ulaştı.

YENİ VAKA SAYISI YÜKSELDİ

Bugün semptom gösteren 2 bin 703 hastayla birlikte 43 bin 301 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 4 milyon 710 bin 582’ye çıktı. Can kaybı da 346 artarak 39 bin 57’ye yükseldi.

AĞIR HASTA SAYISINDA DÜŞÜŞ VAR

Güncel verilere göre 45 bin 592 kişinin daha iyileşmesiyle toplam iyileşen sayısı 4 milyon 167 bin 263’e ulaştı. Hastalardaki zatürre oranı ise yüzde 2.4 oldu.

Öte yandan dün 3 bin 563 olan ağır hasta sayısı, bugünkü tabloda 3 bin 549 olarak yer aldı.

DÜN 353 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı’nın 26 Nisan verilerine göre, 268 bin 893 test yapılırken semptom gösteren 2 bin 716 hastayla birlikte 37 bin 312 yeni vaka tespit edilmişti. 353 kişi hayatını kaybederken 48 bin 27 kişi de sağlığına kavuşmuştu.
# covid-19

27 Nis 2021 - 21:48 - Gündem

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