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27 Nis 2021 - 21:52- Ekonomi G: 27 Nis 2021 - 22:34

Emeklilerin bayram ikramiyesi belli oldu

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Emekliye bayram ikramiyesini 1100 TL olarak kararname ile geçireceğiz" dedi.
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Cumhurbaşkanı, Erdoğan 11 Nisan’da yaptığı açıklamada 2018 yılından bu yana dini bayramlar öncesinde 1.000 TL olarak verilen emekli ikramiyelerinin bu yıl enflasyon oranında artırılacağını açıklamıştı.

“KARARNAME İLE GEÇİRECEĞİZ”

Erdoğan, bugün yaptığı açıklamada “Emekliye bayram ikramiyesini 1100 TL olarak kararname ile geçireceğiz” ifadelerini kullandı. Emekli bayram ikramiyesine, ilk ödendiği 2018’den bu yana yaşanan enflasyon kadar zam yapılması halinde bin liralık ikramiye bin 503 liraya çıkacaktı.

Yaklaşık 12.5 milyon emekli ile dul ve yetime 2018 yılından bu yana her Ramazan ve Kurban bayramında biner lira bayram ikramiyesi veriliyor. Bugüne kadar 3 Ramazan, 3 de Kurban bayramında olmak üzere toplam 6 bayram ikramiyesi ödendi. 2018 yılından bu yana 6 bayramda emekli, dul ve yetimlerle diğer hak sahiplerine toplam 64.2 milyar lira bayram ikramiyesi ödendi. Bu da emeklilere her bayramda yaklaşık 11 milyar TL, yılda da 22 milyar lira ikramiye ödendiğini gösteriyor.

Emekliler ve malullük aylığı alanlara Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde biner TL ikramiye ödeniyordu.Dul ve yetim aylığı alanlara ise uygulanan ölüm aylığı oranında bayram ikramiyesi veriliyordu.

27 Nis 2021 - 21:52 - Ekonomi

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

İzmi̇tli̇ 41 - Bu duruma bakarsak 3 yıllık enflasyon yüzde on gözüküyor ama temel gıdalar aldı başını gidiyor mesela sıvıyağla 8 ayda%50 zam geldi buna ne diyeceksiniz Madem enflasyon oranında artıyor da 3 yıldan beri bu Para neden artmadı hiç

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 27 Nisan 22:52
01

Gerçek - Herkez hak ettigini alir demekki emekliler bunu hak ediyormuş yine koşa koşa oy veririz

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 27 Nisan 22:25

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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