Engin Taşdemir'in acı kaybı

Körfez Yavuz Selim Mahallesi'nde ikamet eden CHP Körfez ve Büyükşehir Belediye meclis üyesi Engin Taşdemir'in babası Hacı Maksut Taşdemir pankreas kanserinden tedavi gördüğü Derince Araştırma Hastanesi'nde vefat etti. Cenazesi yarın öğlen namazında Körfez Yavuz Sultan Selim Mahallesi Muhammediye Cami'den kılınacak cenaze namazı ardından Körfez Asri Mezarlığı'nda defnedilecek.

Kocaeli Gazetesi olarak ailesi ve sevenlerine sabır dileriz...