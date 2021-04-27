Hürriyet ve eşinin koronavirüs testi pozitif çıktı!

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, bugün bazı şikayetler üzerine eşi Murat Hürriyet ile birlikte hastaneye gitti. Hastanede yapılan testin sonucunun pozitif çıkmasıyla birlikte Belediye Başkanı Hürriyet tedavi altına alındı.
EŞİ DE POZİTİF ÇIKTI
Testi pozitif çıkan Murat Hürriyet ise evde karantinaya alındı. Başkan Hürriyet'in bu gece kontrol amaçlı hastanede kalacağı öğrenildi. Tedbir amaçlı tedavi altına alınan Hürriyet ve eşi daha sonra ev de tedavi altına alınacak. Bilindiği gibi Hürriyet'in özel kalem müdürü Duygu Çetiner'in de testi önceki gün pozitif çıkmış ve evinde karantinaya alınmıştı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.