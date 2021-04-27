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27 Nis 2021 - 23:20- Gündem G: 27 Nis 2021 - 23:31

Hürriyet ve eşinin koronavirüs testi pozitif çıktı!

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in koronavirüs testi pozitif çıktı.
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İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, bugün bazı şikayetler  üzerine eşi Murat Hürriyet ile birlikte hastaneye gitti. Hastanede yapılan testin sonucunun pozitif çıkmasıyla birlikte Belediye Başkanı Hürriyet tedavi altına alındı.

EŞİ DE POZİTİF ÇIKTI

Testi pozitif çıkan Murat Hürriyet ise evde karantinaya alındı. Başkan Hürriyet'in bu gece kontrol amaçlı hastanede kalacağı öğrenildi. Tedbir amaçlı tedavi altına alınan Hürriyet ve eşi daha sonra ev de tedavi altına alınacak. Bilindiği gibi Hürriyet'in özel kalem müdürü Duygu Çetiner'in de testi önceki gün pozitif çıkmış ve evinde karantinaya alınmıştı.
# İzmit

27 Nis 2021 - 23:20 - Gündem

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