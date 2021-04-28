Kocaelispor - Hacettepespor (Canlı anlatım)

Misli.com 2.Lig Beyaz Grup temsilcimiz Kocaelispor., bugün Play-Off yolundaki önemli maçta Hacettepe takımını konuk ediyor. Maçı 'canlı anlatım' olarak buradan takip edebilirsiniz...

Maç başladı

Kocaelispor 2 dakikada Burak Süleyman ile korner kullandı. Yapılan ortada Numan kafayla topu kaleye gönderdi. Benhur topun 1 metre gerisinde kaldı.

Kocaelispor maçı son derece iştahlı başladı.

Dakika 3 Burak Süleyman sağdan etkili geldi. Bu futbolcunun pasında savunma son anda araya girdi.

Dakika 4: Burak Süleyman Semiha pas verdi ancak top biraz hızlıydı ve top dışarıya çıktı.

Dk. 8: Burak Süleyman, Batuhan Er'i kaçırdı. Batuhan topu kalecinin üstünden ağlara gönderdi ancak pozisyon ofsayt gerekçesi ile gol değeri kazanmadı.

Dakika 9: Kocaelispor mutlak bir kaçırdı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Gökhan Meral'in şutunda kaleci Numan topu güçlükle çıkardı.

Dk. 12: Kocaelispor yine gole çok yaklaştı Semih kale ağzında topla buluştu, orta şut karışımı vuruşu farklı şekilde dışarıya çıktı.

Dk. 25: Kocaelispor yine mutlak golü kaçırdı. İrfan'ın köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde yükselen topu Benhur kalenin yarım metre önünde topu beklediği için tamamlayamadı.

Dk.26: Kocaelispor'da Murat Cem'in şutunda top soldan az farkla dışarıya çıktı.

Dakika 27: Kocaelispor serbest vuruş kullandı, Musa Nizam topu indirdi, Numan topu kafayla ağlara gönderdi. Ancak ofsayt nedeniyle pozisyon gol değeri kazanmadı.

Dakika 27: Kocaelispor serbest vuruş kullandı, Musa Nizam topu indirdi, Numan topu kafayla ağlara gönderdi. Ancak ofsayt nedeniyle pozisyon gol değeri kazanmadı.

Dakika 28: Kocaelispor akıl almaz bir gol daha kaçırdı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Benhur, Batuhan'a pas verdi. Batuhan'ın önünden santimlerle ile geçen top dışarıya çıktı.

Dakika 32: Yine karşı karşıya gol kaçtı. Murat'ın pasında Batuhan topu ağlara gönderemedi. İnanılmaz bir pozisyondu.

GOOOOOLLLL

Kocaelispor, 43. dakikada aradığı, beklediği golü buldu.

Kazanılan serbest vuruşta Burak Süleyman topu ortaladı, Musa Nizam kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

İlk yarı bitti

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KOCAELİSPOR: 1. BAYRAM OLGUN, 6. MUSA NİZAM, 9. BATUHAN ER, 22. MURAT CEM AKPINAR, 27. SEMİH KARADENİZ, 35. YILMAZ ÖZEREN, 41. GÖKHAN MERAL, 61. NUMAN ÇÜRÜKSU, 80. İRFAN BAŞARAN, 77. BENHUR KESER, 94. BURAK SÜLEYMAN

Yedekler: 17. İSMET YUMAKOĞULLARI, 4. KEMAL CAN AYDEMİR, 14. YİĞİTALİ BAYRAK, 24. MERVAN YUSUF YİĞİT, 55. BAHRİ CAN AVCI, 57. TAHA BATUHAN YAYIKCI, 86. DİLAVER GÜÇLÜ, 89. MESUT ÖZDEMİR, 93. MUSTAFA TAHİR BABAOĞLU, 99. BAHATTİN KÖSE

HACETTEPESPOR: 45. NUMAN SOYSAL, 28. KEMAL EMİRHAN AYDIN, 14. ALİ EREN KARADAĞ, 7. HÜSEYİN EREN BEKTAŞ, 8. VOLKAN KILIÇ, 3. MUHAMMET SELİM OKUR, 11. MUHAMMED ALİ BARUTCU, 88. ÇAYAN POSHOROĞLU, 77. YAĞIZ SUAT BOLAT, 19. SARP EKİNCİ, 12. SERDARCAN ERALP

Yedekler: 1. TAHA CENGİZ DEMİRTAŞ, 6. KADİR ENES KIRA, 33. MUSA ŞAHİNDERE, 23. KAAN YÜKSEL, 70. AHMET ARDA TUZCU, 21. MEHMETCAN YILDIRIM, 9. MEHMET CAN GÜNGÖR

Teknik Sorumlu

ADNAN ŞENTÜRK