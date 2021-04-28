Kocaeli'de koronadan 3 kişi öldü

İzmit Kuruçeşme Fatih Mahallesi Site Sokak üzerinde ikamet eden Petkim’den emekli şehir içi minibüs şoförü Adem Ok (67) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Adem Ok’un cenazesi Kent Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.

4 ÇOCUK BABASI

İzmit Durhasan Mahallesinde ikamet eden çiftçi Hayrettin Bulun (67) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Hayrettin Bulun’un cenazesi Solaklar Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Solaklar Mezarlığında toprağa verildi.

PETKİM'DEN EMEKLİ

İzmit Yenişehir Mahallesi Asilkent Sokak üzerinde ikamet eden Petkim’den emekli İhsan Özoğul (54) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan İhsan Özoğlu’un cenazesi Aşağı Süllü Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Süllü Mezarlığında toprağa verildi.