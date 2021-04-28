Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
28 Nis 2021 - 14:44- Asayiş G: 28 Nis 2021 - 14:47

Öz yeğenini istismar eden amcaya 22 yıl 6 ay hapis

Kocaeli'de öz yeğenine cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle yargılanan amca, son kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada 14 yaşındaki mağdur kızın babası kardeşine iftira atıldığını iddia ederken, mahkeme heyeti ise amcaya 22 yıl 6 ay hapis cezası verdi.
mask

Edinilen bilgiye göre Kocaeli'de yaşayan F.A., kızı E.A'nın (14) sürekli olarak banyoya girmesi ve saatlerce banyoda kalmasından, akrabalar gelince kendisini odaya kilitlemesinden ve intihar girişiminde bulunmasından şüphelenerek kızını psikoloğa götürdü. E.A., psikologdaki tedavisinden sonra annesine 4 yaşından bu yana amcası F.A. tarafından istismar edildiğini anlattı. Anne F.A'nın şikayeti üzerine gözaltına alınan amca F.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"KARDEŞİME İFTİRA ATILDI"

Hakkında 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan dava açılan sanık F.A'nın yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya taraf avukatları, E.A'nın babası C.A. katılırken, sanık F.A. duruşmaya SEGBİS ile bağlandı. Mahkeme heyetinin söz vermesi üzerine konuşan E.A.'nın babası C.A., F.A'dan şikayetçi olmadığını söyleyerek, kardeşine iftira atıldığını ifade etti.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Kendisine iftira atıldığını savunan F.A., "E.A'nın söylediği ifadelerin bir tanesi bile ispatlanmadı, bunların ispatlanmasını istiyorum. Çevremde şuana kadar tarafıma atılmış bir itham dahi yoktur. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraat ve tahliyemi istiyorum" dedi.

"FRANSA'YA GİDEBİLMEK İÇİN İFTİRA ATTILAR"

Sanık avukatı Nazmi Küçükosmanoğlu ise mağdurun annesinin Fransa'ya gidebilmek ve 'mülteci kabul sözleşmesinden' yararlanabilmek amacıyla böyle bir iftiranın atıldığını beyan etti.

22 YIL 6 AY HAPİS

Mahkeme heyeti, mağdur E.A'nın sanık F.A'nın öz yeğeni olmasını ve olay tarihinde 12 yaşından küçük olmasını göz önünde bulundurarak, sanık F.A'ya 22 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

# Kocaeli

28 Nis 2021 - 14:44 - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Fahri konsolos Halil Uluer, eşi ve 2 kişi hayatını kaybetti mask
Fahri konsolos Halil Uluer, eşi ve 2 kişi hayatını kaybetti
Bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı mask
Bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Fabrikadaki patlamada yaralanan işçi hayatını kaybetti mask
Fabrikadaki patlamada yaralanan işçi hayatını kaybetti
Kuzenini öldüren şahıs tutuklandı mask
Kuzenini öldüren şahıs tutuklandı
3 çocuk annesi koronaya yenildi! mask
3 çocuk annesi koronaya yenildi!
20 kişilik grup birbirine girdi: 1 yaralı 4 gözaltı mask
20 kişilik grup birbirine girdi: 1 yaralı 4 gözaltı
Anket İzmit Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Fahri konsolos Halil Uluer, eşi ve 2 kişi hayatını kaybetti mask
Fahri konsolos Halil Uluer, eşi ve 2 kişi hayatını kaybetti
İzmit'te korkunç olay! Genç kadın intihar etti mask
İzmit'te korkunç olay! Genç kadın intihar etti
Kartepe'deki vahşi cinayete 6 gözaltı mask
Kartepe'deki vahşi cinayete 6 gözaltı
İftar yemeğini paylaşan otobüsü şoförü konuştu: Çok duygulandım mask
İftar yemeğini paylaşan otobüsü şoförü konuştu: Çok duygulandım
Kartepe’deki cinayetin şüphelileri adliyeye sevk edildi mask
Kartepe’deki cinayetin şüphelileri adliyeye sevk edildi
Kripto Tosuncuk'un kız kardeşi Kocaeli'de yakalandı! mask
Kripto Tosuncuk'un kız kardeşi Kocaeli'de yakalandı!

GALERİ

Karadeniz'de heyecanlandıran keşif mask
Karadeniz'de heyecanlandıran keşif
Balıkçıların korkulu rüyası İzmit Körfezi’ni esir aldı mask
Balıkçıların korkulu rüyası İzmit Körfezi’ni esir aldı
400 milyon yıllık fosiller heyecan uyandırıyor mask
400 milyon yıllık fosiller heyecan uyandırıyor
İftar yemeğini paylaşan halk otobüsü şoförü duygulandırdı mask
İftar yemeğini paylaşan halk otobüsü şoförü duygulandırdı
Sıkışan kaplumbağayı kurtarabilmek için 1 saate yakın uğraştılar mask
Sıkışan kaplumbağayı kurtarabilmek için 1 saate yakın uğraştılar
İzmit Yürüyüş Yolu’nda gaz sızıntısı! mask
İzmit Yürüyüş Yolu’nda gaz sızıntısı!
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL