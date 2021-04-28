Vatandaşlar akın etti! Kaymakam uyardı

Bu sabah saatlerinde İzmit Kaymakamlığı önünde kuyruk oluşturan vatandaşlar 29 Nisan Perşembe günün saat 19.00 itibariyle başlayacak olan 17 günlük tam kapanma kısıtlaması öncesi izin belgesi alabilmek için başvuru yapmak istedi. Pandemi nedeniyle vatandaşların başvuruları yüz yüze yapmalarına gerek olmadığını ifade eden İzmit Kaymakamı Şevket Cinbir, “Vatandaşlarımız başvurularını, e-başvuru ve ALO 199 üzerinden yaparlarsa gereken değerlendirme yapılır ve gerekli şartları taşıyanlara da izinleri verilir. Seyahat izni için kaymakamlığımıza gelerek yüz yüze başvuru yapmalarına gerek yok. Oluşan yoğunlukta vatandaşlarımızın burada sosyal mesafeyi korumak adına gerekli hassasiyeti göstermeleri önemlidir.

“SONUÇLAR BİLDİRİLECEK”

Cinbir vatandaşları bilgilendirmek için yaptığı açıklamaların devamında ise, “Tam kapanmayla birlikte şehirler arası seyahat kısıtlaması geleceği için vatandaşlarımız seyahat izin kurulumuza başvuru yapmak üzere kaymakamlığımıza geliyorlar. Bunun dışında istisna kapsamında olduğunu değerlendirerek çalışmaya devam etmek isteyen ve bu yüzden çalışma izni almak için de gelen vatandaşlarımız var. Vatandaşlarımızın müracaatları bahçemizde hızlı bir şekilde toplanarak alındı. Alınan müracaatlar tarafımızca değerlendirilip sonuçları kendilerine bildirilecek.

“TEKRAR İZİN TALEP ETMELERİNE GEREK YOK”

Bizim bu noktada vatandaşlarımızdan beklediğimiz hassasiyet şudur; Geçmiş dönemlerde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında eğer çalışabilecekleri tespit edilmiş ve sokağa çıkma istisnası kapsamında olduğu değerlendirilen işletmeleri ve firmaların tekrar başvuru yapmalarına gerek yoktur. Aldıkları izinler geçerli olacaktır. Esasen Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak günlerde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla kısıtlamadan muaf olan yerler ve kişiler İçişleri Bakanlığımızca yayımlanan genelge gereğince İl Umumi Hıfzıssıhha kurulunun 2021-23 sayılı kararı ekinde belirtilmiştir.

“E-BAŞVURU VE ALO 199”

Seyahat izni için vatandaşlarımız da başvurularını, e-başvuru ve ALO 199 üzerinden yaparlarsa gereken değerlendirme yapılır ve gerekli şartları taşıyanlara da izinleri verilir. Seyahat izni için kaymakamlığımıza gelerek yüz yüze başvuru yapmalarına gerek yok. Sabahın erken saatlerinden itibaren vatandaşlarımız izin için kaymakamlık binamıza geldikleri için bahçemizde bir yoğunluk oluştu.

“BAŞVURULAR BAHÇEDE ALINDI”

Vatandaşlarımızın burada sosyal mesafeyi korumak adına gerekli hassasiyeti gösterdiklerini gözlemlemekle birlikte yine zaman zamanda kendileri ikaz edildi. Takdir edilmesi gerekir ki tüm vatandaşlarımızı bir anda binamızın içine almamız mümkün değil. Bu nedenle vatandaşlarımızın bir kısmı bahçede sosyal mesafeye uygun şekilde bekletildi ve başvuru için gelen vatandaşlarımızın başvuruları bahçede alınarak işlerine veya evlerine dönmeleri sağlandı. Seyahat izin belgesi için gelenler de yoğunluğu azaltmak adına başka bir binada oluşturulan “Seyahat İzin Kuruluna” yönlendirildi” dedi.