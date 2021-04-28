Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
28 Nis 2021 - 14:47- Gündem G: 28 Nis 2021 - 14:49

Vatandaşlar akın etti! Kaymakam uyardı

İzmit Kaymakamlığı önünde kuyruk oluşturan vatandaşlarla ilgili Kaymakam Şevket Cinbir, “Seyahat izni için yüz yüze başvuru yapmaya gerek yok” dedi.

Dilara Polat
Dilara Polat Tüm Haberleri
mask

Bu sabah saatlerinde İzmit Kaymakamlığı önünde kuyruk oluşturan vatandaşlar 29 Nisan Perşembe günün saat 19.00 itibariyle başlayacak olan 17 günlük tam kapanma kısıtlaması öncesi izin belgesi alabilmek için başvuru yapmak istedi. Pandemi nedeniyle vatandaşların başvuruları yüz yüze yapmalarına gerek olmadığını ifade eden İzmit Kaymakamı Şevket Cinbir, “Vatandaşlarımız başvurularını, e-başvuru ve ALO 199 üzerinden yaparlarsa gereken değerlendirme yapılır ve gerekli şartları taşıyanlara da izinleri verilir. Seyahat izni için kaymakamlığımıza gelerek yüz yüze başvuru yapmalarına gerek yok. Oluşan yoğunlukta vatandaşlarımızın burada sosyal mesafeyi korumak adına gerekli hassasiyeti göstermeleri önemlidir.

SONUÇLAR BİLDİRİLECEK”

Cinbir vatandaşları bilgilendirmek için yaptığı açıklamaların devamında ise, “Tam kapanmayla birlikte şehirler arası seyahat kısıtlaması geleceği için vatandaşlarımız seyahat izin kurulumuza başvuru yapmak üzere kaymakamlığımıza geliyorlar. Bunun dışında istisna kapsamında olduğunu değerlendirerek çalışmaya devam etmek isteyen ve bu yüzden çalışma izni almak için de gelen vatandaşlarımız var. Vatandaşlarımızın müracaatları bahçemizde hızlı bir şekilde toplanarak alındı. Alınan müracaatlar tarafımızca değerlendirilip sonuçları kendilerine bildirilecek.

TEKRAR İZİN TALEP ETMELERİNE GEREK YOK”

Bizim bu noktada vatandaşlarımızdan beklediğimiz hassasiyet şudur; Geçmiş dönemlerde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında eğer çalışabilecekleri tespit edilmiş ve sokağa çıkma istisnası kapsamında olduğu değerlendirilen işletmeleri ve firmaların tekrar başvuru yapmalarına gerek yoktur. Aldıkları izinler geçerli olacaktır. Esasen Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak günlerde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla kısıtlamadan muaf olan yerler ve kişiler İçişleri Bakanlığımızca yayımlanan genelge gereğince İl Umumi Hıfzıssıhha kurulunun 2021-23 sayılı kararı ekinde belirtilmiştir.

E-BAŞVURU VE ALO 199”

Seyahat izni için vatandaşlarımız da başvurularını, e-başvuru ve ALO 199 üzerinden yaparlarsa gereken değerlendirme yapılır ve gerekli şartları taşıyanlara da izinleri verilir. Seyahat izni için kaymakamlığımıza gelerek yüz yüze başvuru yapmalarına gerek yok. Sabahın erken saatlerinden itibaren vatandaşlarımız izin için kaymakamlık binamıza geldikleri için bahçemizde bir yoğunluk oluştu.

BAŞVURULAR BAHÇEDE ALINDI”

Vatandaşlarımızın burada sosyal mesafeyi korumak adına gerekli hassasiyeti gösterdiklerini gözlemlemekle birlikte yine zaman zamanda kendileri ikaz edildi. Takdir edilmesi gerekir ki tüm vatandaşlarımızı bir anda binamızın içine almamız mümkün değil. Bu nedenle vatandaşlarımızın bir kısmı bahçede sosyal mesafeye uygun şekilde bekletildi ve başvuru için gelen vatandaşlarımızın başvuruları bahçede alınarak işlerine veya evlerine dönmeleri sağlandı. Seyahat izin belgesi için gelenler de yoğunluğu azaltmak adına başka bir binada oluşturulan “Seyahat İzin Kuruluna” yönlendirildi” dedi.

# İzmit

28 Nis 2021 - 14:47 - Gündem

Muhabir Dilara Polat

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Darıca’dan sporda bir başarı daha mask
Darıca’dan sporda bir başarı daha
Polisan, ilk çeyrek  sonuçlarını paylaştı mask
Polisan, ilk çeyrek  sonuçlarını paylaştı
Kartepe’de bahçeçeler çiçek açacak   mask
Kartepe’de bahçeçeler çiçek açacak  
Karamürsel 101. Cadde’nin çehresi değişiyor   mask
Karamürsel 101. Cadde’nin çehresi değişiyor  
Okul doğalgaz dönüşüm işi yaptırılacaktır mask
Okul doğalgaz dönüşüm işi yaptırılacaktır
Katı atık aktarma istasyonu yaptırılacak mask
Katı atık aktarma istasyonu yaptırılacak
Anket İzmit Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Fahri konsolos Halil Uluer, eşi ve 2 kişi hayatını kaybetti mask
Fahri konsolos Halil Uluer, eşi ve 2 kişi hayatını kaybetti
İzmit'te korkunç olay! Genç kadın intihar etti mask
İzmit'te korkunç olay! Genç kadın intihar etti
Kartepe'deki vahşi cinayete 6 gözaltı mask
Kartepe'deki vahşi cinayete 6 gözaltı
İftar yemeğini paylaşan otobüsü şoförü konuştu: Çok duygulandım mask
İftar yemeğini paylaşan otobüsü şoförü konuştu: Çok duygulandım
Kartepe’deki cinayetin şüphelileri adliyeye sevk edildi mask
Kartepe’deki cinayetin şüphelileri adliyeye sevk edildi
Kripto Tosuncuk'un kız kardeşi Kocaeli'de yakalandı! mask
Kripto Tosuncuk'un kız kardeşi Kocaeli'de yakalandı!

GALERİ

Karadeniz'de heyecanlandıran keşif mask
Karadeniz'de heyecanlandıran keşif
Balıkçıların korkulu rüyası İzmit Körfezi’ni esir aldı mask
Balıkçıların korkulu rüyası İzmit Körfezi’ni esir aldı
400 milyon yıllık fosiller heyecan uyandırıyor mask
400 milyon yıllık fosiller heyecan uyandırıyor
İftar yemeğini paylaşan halk otobüsü şoförü duygulandırdı mask
İftar yemeğini paylaşan halk otobüsü şoförü duygulandırdı
Sıkışan kaplumbağayı kurtarabilmek için 1 saate yakın uğraştılar mask
Sıkışan kaplumbağayı kurtarabilmek için 1 saate yakın uğraştılar
İzmit Yürüyüş Yolu’nda gaz sızıntısı! mask
İzmit Yürüyüş Yolu’nda gaz sızıntısı!
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL