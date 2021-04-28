Sağlık örgütleri temsilcileri tam kapanmaya olumlu bakıyor 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz gün düzenlediği kabine toplantısının ardından Koronavirüs nedeniyle vaka ve ölüm oranlarının artması ile birlikte 18 günlük ‘tam kapanma’ kararı aldıklarını duyurmuştu. Bu akşam saat 19.00’da başlayıp 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00’te bitecek olan tam kapanma ile ilgili sağlık kuruluşları ve sağlık örgütleri temsilcileri gazetemize açıklamalarda bulundu.

“NORMALLEŞEBİLELİM”

İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan, “Kapanma, sağlık sistemi açısından olduğu gibi bulaş riskini azaltmak, hastaların bulaşıcı kaynağı olmasını önlemek açısından önemli. Özellikle komşu ziyaretlerinin kesinlikle olmaması lazım, bayramlaşmayı ertelemek lazım. Sosyal medya, uzaktan iletişim araçlarıyla yapmak gerekiyor. Yasaklarla beraber önlemlerimizi en ufak bir şekilde azaltmamız lazım hatta daha çok dikkat etmemiz lazım ki önlemler bir işe yarasın. Vaka sayıları düşsün, normalleşebilelim. Marketler, bakkallar açık ama çok gerekmedikçe çıkmamak lazım. Kalabalık saatleri tercih etmemek lazım” dedi.

“GEREKMEDİKÇE RANDEVU ALMAYIN”

Alınan tedbirler hakkında konuşan Pehlevan, “Aşı randevusu alanların mutlaka aşılarını yaptırması lazım. Sağlık çalışanlarının herhangi bir esnek mesai durumu yok. Bütün sağlık kuruluşları açık ancak ayakta hasta başvurusu kabul edilmeyecek. Randevusu gelen, aşı hakkı olan bütün vatandaşlarımız mutlaka aşı yaptırsınlar. Evde sağlık ekiplerimize hem personel hem de araç takviyesi yapıldı. Herhangi bir sağlık hizmetinin aksamaması için gerekli planlamalar yapıldı, bütün tedbirler gözden geçirildi. Randevusuz hasta bakılmayacak. Vatandaşlarımıza şunu söylemek istiyorum; çok gerekmedikçe hastaneye başvurmasınlar. Ama yaşlı hastalarımız kesinlikle tedavilerini aksatmamaları şart” dedi.

“SON HASTA TABURCU OLANA KADAR”

Pehlevan son olarak, “Tam kapanmadan sonra vaka sayıları düşecektir. Şu anda da vaka sayıları düşmeye başladı. Asla rehavete yer yok. Kapanma sürecinden sonra tabii ki çok kontrollü olarak bakanlığımızın ve Cumhurbaşkanlığımızın talimatları sonucunda nasıl bir normalleşmeye girileceği belirlenecektir. Bu alınan önlemler çok etkili olacak, vaka sayıları ciddi anlamda düşecektir. Aile içi bulaş çok hızlı, çok fazla. Özellikle bayramlarda komşu, akraba ziyaretleri vs. söz konusu değil. Virüs, kapının arkasında bekliyor. Son hasta taburcu olana kadar hasta olma riskimiz var” dedi.

“AŞILAMA ORANINI YÜKSELTMELİYİZ”

Kocaeli Tabipler Odası Başkanı Ömer Ardaman, “Ülkemizde 17 günlük kısmı kapanma durumundayız. Kısmi kapanma diyoruz, çünkü tam kapanmalarda sadece güvenlik, sağlık ve yeme-içme sektörü hizmet verir. Bu kararda ‘kısmı kapanmadan’ söz edilebilir. Bu dönemde sayıları düşürmek yeterli olmaz. Bizleri biraz rahatlatır ancak pandemiden çıkmamızı sağlamaz. Acilen aşılama oranını yükseltmeliyiz” dedi.

“BU KARARI UYGUN GÖRÜYORUZ”

Kocaeli Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Recep Pehlivan, “Bu kararın alınması çok önemliydi. Hekim olarak bu kararı uygun görüyoruz. Şimdi yapılması gereken, kapanma kararı içerisindeki maddelerin harfiyen yerine getirilmesidir. Bu kurallara riayet etmemiz gerekiyor. Bu kapanmanın sonrasında vaka sayılarında ciddi oranda azalma olacağını düşünüyoruz” dedi. Pehlivan, ASM’lerde kapanma öncesi yoğunluklar olduğunu ve insanların ilaç yazdırmak için ASM’lere gittiğini de hatırlatarak kalabalık ortamlarda vatandaşın daha dikkatli davranması gerektiğinin

hatırlattı.

“GEÇ KALINMIŞ BİR KARAR”

Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker, “Geç kalınmış bir karar olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda esnafın ve özel sektörde çalışan insanların ihtiyaçlarının karşılanması gerektiğini düşünüyorum. Sağlık çalışanlarına yapılmış adaletsizlikler var. Diğer kamu görevlileri evlerinde dururken sağlık çalışanları çalışmaya devam ediyor. Tabii ki sağlıkçılar çalışacak ama en azından arkadaşlarımızın sosyal haklarının iyileştirilmesi lazım. Sağlık çalışanlarının bakıma muhtaç hastaları veya çocukları var. Hastanelerde kreş yok. Belediyelerin böyle bir çalışması yok. Sağlık çalışanları, ölümle yaşam arasında ince bir çizgide. Kamuda en düşük maaşı sağlık çalışanları alıyor. Çalıştıkları kadar ücret almaları ya da izin verilmesi lazım” dedi.

“UNUTMAYIN BİR KİŞİDEN YAYILDI”

Bağımsız Sağlık Sen Şube Başkanı Sami Ayyıldız ise alınan karar ile ilgili, “Öncelikle tam kapanmada yürüyüş mesafesi kadar dışarı çıkma hakkı yine bulunacak. Bu noktada insanları nasıl kontrol edecekler, bu bir sıkıntı. Nihayetinde bu hastalıktan zarar gören bizleriz. Bu tam kapanmada kısmi boşluklar olsa da tedbirleri elden bırakmamamız lazım. Biz sağlıkçılar olarak bunun yükünü zaten çekiyoruz. İnsanlar dikkat etmezse bizim yükümüz de artacak. Tam kapanma bittikten sonra da kontrollü bir şekilde açılmalı diye düşünüyorum. Herkes aşılanmadan bu hastalık azalsa da tekrar çoğalabilir. Hastalığın dünyaya 1 kişi sayesinde yayıldığını unutmamamız gerek. İsrail herkesi aşılamadan tamamen bir açılma gerçekleştirmedi” dedi.

"HERKESİ MUTLU ETMEK ZOR"

Daha sonraki süreç Kocaeli Sağlık Sen Şube Başkanı Adem Yaman, “Tabi ki geç kalınmış bir kapanma süreci. Devlet kurumlarıyla bu süreci yönetmeye çalıştı. Aslında toplumumuzun çarşıya, pazara çıktığında bu kurallara dikkat etmesi gerekiyordu. Toplum olarak bu kurallara karakterimizden ötürü çok dikkat edemedik. Bana göre dünyada böyle bir salgın varken toplumun kendisi birey olarak kurallara dikkat etmeliydi ve kapanmaya gerek kalmamalıydı. Yine devlet gerekli yasal düzenlemeyi yapmak zorunda kaldı ve yapıyor. Tabi ki bunun ekonomik etkileri var, sağlık faktörü var. Bunlar göz önünde bulundurulduğunda herkesi mutlu etmek çok zor. Tabi ki öncelik toplumun sağlığını korumak olmalı. Biz sağlık çalışanları olarak, pandemi sürecinin başından şuana kadar üzerine düşen her şeyi yaptılar ve yapmaya devam edeceklerdir. Süreç tabi ki çok yorucu ve çok zordur. Sağlık çalışanları olarak büyük kaygılarımız var. Bu savaşta hiçbirimiz devletten para istemiyoruz. Bizim aldığımız maaş emekliliğimize yansımıyor biz bu tarz sorunlarımızın düzeltilmesini istiyoruz. Bu bir savaşsa sağlık çalışanları en ön cephede savaşmaya devam ediyor” dedi. Bülent EKİNCİ, Özgün ERBULAN, Dilara POLAT