Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkan Adayı Dr. Hüsnü Bozkurt ve aralarında ADD Yahyakaptan Şubesi önceki dönem Başkanı Yakup Gökçe’nin de bulunduğu yol arkadaşları, ABD Başkanı Joe Biden’ın Ermeni Tehciri için ‘soykırım’ ve İstanbul için ‘Konstantinopol’ ifadelerini kınadı. Bozkurt, “Hiçbir meşruiyeti bulunmayan ve Türk Milletine haksızca yakıştırılan bu ifade uluslararası hukuk açısından da yok hükmündedir” dedi.

“BIDEN, TÜRKİYE’YE KARŞI SUÇ İŞLEMİŞTİR”

Bozkurt, “Soykırımın ancak yetkili bir mahkeme tarafından gerçek kişilere yöneltilebilecek bir insanlık suçu olması nedeniyle, Türk Ulusu dahil herhangi bir ulusa yöneltilmesi de söz konusu olamaz. Kendini mahkeme yerine koyan Biden Türkiye’ye karşı suç işlemiştir. ABD Başkanı’nın bu haksız ve tarihi gerçeklere aykırı suçlaması, Türkiye’ye karşı şantaj olarak kullanma amaçlı tamamen siyasi ve düşmanca bir emperyalist söylemdir” dedi.

“İKTİDAR NE YAPMAKTADIR?”

Bozkurt, devamında şu ifadelere yer verdi: Hal bu iken, devletimizi yöneten (!) iktidar ne yapmaktadır? Üzerinden günler geçmesine karşın somut bir tepki gösteril(e)memesi düşündürücüdür. Her fırsatta ve her konuda konuşan, yürütme erkini tek başına kullanan Cumhurbaşkanı’nın sessizliği ise milletimizi, üzmüştür, üzmektedir. Bu kadar ağır ve haksız bir suçlama, sadece Büyükelçi çağırıp “kabul etmiyoruz’’, “kınıyoruz” diyerek ya da sıradan siyasi demeçlerle geçiştirilemez”

“MİLLETİMİZ YETERLİ TEPKİ BEKLİYOR”

“Milletimizin iktidardan asıl beklentisi ise; yakın tarihimizde birçok örneğini göreceği üzere, öncelikle “Atatürk olsa ne yapardı?” diye düşünmesi, İnönü ve Ecevit’ in tarihe kaydolmuş tepkilerini de örnek alarak ulusal onurumuzu zedeleyen bu suçlamaya gerekli ve yeterli tepkiyi göstermesidir. Keşke AKP iktidarı; yıllardır sürdürdüğü bölge ve dünya gerçeklerinden kopuk, tarihin ibret alınası yaşanmışlıklarını göz ardı eden, saplantılı ve yanlış politikalarıyla ülkemizi dünyada yapayalnız bırakmamış olsaydı.

“TEK YOL KEMALİZM’DİR”

“Son yıllarda yaşadıklarımızın ve bu son edepsizliğin; Cumhuriyetin kuruluş felsefesinden kopmanın, Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Tam Bağımsız Türkiye’ anlayışını yitirmenin, Ulus olma hedefinden sapmanın, HUKUK DEVLETİ’nden uzaklaşmanın, Kuvvetler Ayrılığı yerine Kuvvetler Birliği çıkmazına girmenin, Laik Bilgi Toplumu olma ilkesi yerine ümmet aymazlığında tükenmenin sonuçları olduğu artık ve mutlaka görülmelidir. Bütün dünya bilmelidir ki Türk Milleti; 100 yıl önce emperyalizme karşı Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde dünyada eşi olmayan o kutlu MİLLİ MÜCADELE ile kurduğu Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşatacak, emperyalizme de işbirlikçilerine de asla geçit vermeyecektir. Tek yol KEMALİZM’dir” diyerek açıklamasını sonlandırdı.