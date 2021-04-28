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28 Nis 2021 - 20:03- Asayiş G: 28 Nis 2021 - 21:14

Motokurye yayaya çarptı! 2 yaralı

Gölcük'te yolun karşısına geçmek isteyen İshak D.’ye motosikletli kurye çarptı. Yaya ile kuryenin yaralandığı kaza anı kameralara yansıdı. 

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Olay saat 16.00 sıralarında Merkez Mahallesi Preveze Caddesi üzerinde meydana geldi. Musa Y. idaresindeki 41 ADF 102 plakalı motosikletli kurye yolun karşısına geçmeye çalışan İshak D.’ye çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acil ve polise bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kaza nedeniyle yaralanan İshak D. ve motosikletli kurye Musa Y.’yi olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne götürerek tedavi altına aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI 

Kaza, çevrede bulunan bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yolun karşısına geçmek isteyen İshak D.’ye, motosikletli kuryenin çarptığı görülüyor. 

28 Nis 2021 - 20:03 - Asayiş

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