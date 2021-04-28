Motokurye yayaya çarptı! 2 yaralı

Olay saat 16.00 sıralarında Merkez Mahallesi Preveze Caddesi üzerinde meydana geldi. Musa Y. idaresindeki 41 ADF 102 plakalı motosikletli kurye yolun karşısına geçmeye çalışan İshak D.’ye çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acil ve polise bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kaza nedeniyle yaralanan İshak D. ve motosikletli kurye Musa Y.’yi olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne götürerek tedavi altına aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Kaza, çevrede bulunan bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yolun karşısına geçmek isteyen İshak D.’ye, motosikletli kuryenin çarptığı görülüyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.