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28 Nis 2021 - 20:10- Gündem G: 28 Nis 2021 - 20:12

Sağlık Bakanlığı güncel corona virüsü verilerini açıkladı!

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 28 Nisan Çarşamba gününün corona tablosuna göre son 24 saatte 341 kişi hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise korkutan seviyede...
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Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı. Bugün toplam 283 bin 261 test yapıldı. Semptom gösteren 2 bin 728 kişiyle birlikte toplam 40 bin 444 yeni vaka tespit edildi.

341 KİŞİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ

Tabloya göre son 24 saatte 341 kişi corona virüsünden hayatını kaybetti, toplam can kaybı da 39 bin 398’e yükseldi. Bugün iyileşen 45 bin 198 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 4 milyon 212 bin 461’e yükseldi.

AĞIR HASTA SAYISI 3 BİN 500’ÜN ÜSTÜNDE

Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 2.4, toplam ağır hasta sayısının ise 3 bin 558 olduğu açıklandı. Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 57, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71.6 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 35.2 olarak duyuruldu.

DÜN 346 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı'nın 27 Nisan verilerine göre, 282 bin 192 test yapılırken semptom gösteren 2 bin 703 hastayla birlikte 43 bin 301 yeni vaka tespit edilmişti. 346 kişi hayatını kaybederken 45 bin 592 kişi de sağlığına kavuşmuştu.

28 Nis 2021 - 20:10 - Gündem

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