Sağlık Bakanlığı güncel corona virüsü verilerini açıkladı!

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı. Bugün toplam 283 bin 261 test yapıldı. Semptom gösteren 2 bin 728 kişiyle birlikte toplam 40 bin 444 yeni vaka tespit edildi.
341 KİŞİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ
Tabloya göre son 24 saatte 341 kişi corona virüsünden hayatını kaybetti, toplam can kaybı da 39 bin 398’e yükseldi. Bugün iyileşen 45 bin 198 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 4 milyon 212 bin 461’e yükseldi.
AĞIR HASTA SAYISI 3 BİN 500’ÜN ÜSTÜNDE
Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 2.4, toplam ağır hasta sayısının ise 3 bin 558 olduğu açıklandı. Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 57, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71.6 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 35.2 olarak duyuruldu.
DÜN 346 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Sağlık Bakanlığı'nın 27 Nisan verilerine göre, 282 bin 192 test yapılırken semptom gösteren 2 bin 703 hastayla birlikte 43 bin 301 yeni vaka tespit edilmişti. 346 kişi hayatını kaybederken 45 bin 592 kişi de sağlığına kavuşmuştu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.