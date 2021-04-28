Halk oyunları emekçileri bu sokakta yaşayacak

Yaşamının önemli bir bölümünde halk oyunlarına emek veren İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, kültürel değerleri korumakta ve yaşatmakta kararlı olduğunu birçok projeyle ortaya koyuyor. Önemli yatırımların yanı sıra sosyal adımlar ve sanatsal çalışmalarla da halka hitap eden başkan Hürriyet bu kez halk oyunları emekçilerine dikkat çekecek sanatsal bir çalışma yaptırdı.

EMEKÇİLERE HATIRA

Pandemi sürecinde halk oyunları emekçilerinin çektiği zorluğa değinen İzmit Belediyesi halk oyunlarına gönül verenlere anı bırakmak ve vatandaşın gülümsemesini sağlamak adına Yahya Kaptan Palmiye Sokak’ta elektrik trafosuna duvar boyama çalışması yaptırdı. Fırçasını ve boyaları alarak duvar başına geçen duvar boyama sanatçısı Ecaterina Nicolau çalışmasını bitirdiğinde herkesin beğenisini kazanan bir resim ortaya çıktı.

BİR TUTAM MUTLULUK

Halkı mutlu etmek istediklerini kaydeden Ecaterina Nicolau, “Gülümse İzmit sloganıyla yola çıktık. Halkı mutlu etmek, gülümsetmek istiyoruz. Pandemi döneminde en azından bu kadar mutluluk verebiliyorsak ne mutlu bize. Umarım halkımız da yaptığımız çalışmayı beğenir. Şu ana kadar aldığımız tepkiler çok güzel. Herkes beğenerek karşılıyor. Başkanımıza da bu imkanı tanıdığı için teşekkür ediyorum” dedi.