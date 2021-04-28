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28 Nis 2021 - 23:08- Gündem G: 28 Nis 2021 - 23:10

Valilik açıkladı: Giriş ve çıkışlar kapatılıyor!

Kocaeli Valiliği 18 günlük tam kapanma sürecinde Doğu Hereke, Batı Hereke, Uzunçiftlik ve Kuruçeşme giriş ve çıkışlarının kullanıma kapatılacağını açıkladı
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Kocaeli İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 18 günlük tam kapanma öncesinde yeni kararlar aldı. Alınan yeni karara göre 30 Nisan Cuma günü gece saat 00.00’dan itibaren Doğu Hereke, Batı Hereke, Uzunçiftlik ve Kuruçeşme giriş ve çıkışları kullanıma kapatılacak. Kapatılan noktalarla ilgili gerekli düzenleme ve işaretleme çalışmaları Karayolları 1.Bölge Müdürlüğü tarafından yapılacak.

29 Nisan Perşembe günü saat 19.00’dan itibaren 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00’e kadar sürecek olan tam kapanma döneminde  İstanbul, Yalova ve Sakarya illerinden, düzenli olarak günlük geliş-gidiş şeklinde işçi servisleri ile yapılan yolcu taşımacılığı faaliyetleri; araç, sürücü ve personel bilgileri, sorumlu işletmelerin yönetimi tarafından ilgili kaymakamlıklara önceden bildirilmesi şartı ile şehirlerarası seyahat iznine tabi olmaksızın yapılabilecek.
# Kocaeli, İstanbul

28 Nis 2021 - 23:08 - Gündem

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