Valilik açıkladı: Giriş ve çıkışlar kapatılıyor!

Kocaeli İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 18 günlük tam kapanma öncesinde yeni kararlar aldı. Alınan yeni karara göre 30 Nisan Cuma günü gece saat 00.00’dan itibaren Doğu Hereke, Batı Hereke, Uzunçiftlik ve Kuruçeşme giriş ve çıkışları kullanıma kapatılacak. Kapatılan noktalarla ilgili gerekli düzenleme ve işaretleme çalışmaları Karayolları 1.Bölge Müdürlüğü tarafından yapılacak.

29 Nisan Perşembe günü saat 19.00’dan itibaren 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00’e kadar sürecek olan tam kapanma döneminde İstanbul, Yalova ve Sakarya illerinden, düzenli olarak günlük geliş-gidiş şeklinde işçi servisleri ile yapılan yolcu taşımacılığı faaliyetleri; araç, sürücü ve personel bilgileri, sorumlu işletmelerin yönetimi tarafından ilgili kaymakamlıklara önceden bildirilmesi şartı ile şehirlerarası seyahat iznine tabi olmaksızın yapılabilecek.