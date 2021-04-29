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29 Nis 2021 - 09:52- Gündem G: 29 Nis 2021 - 09:54

Beton yol beton kaldırım baskı beton işi yaptırılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Beton yol beton kaldırım baskı beton işi yaptırılacak
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İZMİT SINIRLARI İÇERİSİNDE BETON YOL,BETON KALDIRIM,BASKI BETON YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

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# İzmit

29 Nis 2021 - 09:52 - Gündem

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