29 Nis 2021 - 09:52- Gündem

Müjdat Balaban, koronavirüse yenildi

Balaban Dövizin sahibi Gölcüklü iş insanı Müjdat Balaban vefat etti. Balaban bir süredir korona virüs tedavisi görüyordu.Müjdat Balaban'ın cenazesi bu...