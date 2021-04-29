Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
29 Nis 2021 - 09:57- Asayiş G: 29 Nis 2021 - 10:01

Husumetlisinin kamyonetle önünü kesip kurşun yağdırdığı şahıs öldü

Gebze'de otomobiliyle seyir halindeyken önü husumetli olduğu kişi tarafından kamyonetle kesilerek kurşun yağmuruna tutulan şahıs ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Video için play'e tıklayın

Olay, dün akşam saatlerinde Gebze Barış Mahallesi Dr. Zeki Acar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer A. isimli şahıs, kamyonetiyle cadde üzerinde seyir halindeyken, daha önceden aralarında husumet bulunan Aykut B. isimli şahsın 06 BZ 1591 plakalı Peugeot marka otomobilini gördü. Bunun üzerine hızını arttırarak kamyonetiyle otomobilin önünü kesen Ömer A., otomobil içerisindeki husumetlisine yanında getirdiği silah ile 2 el ateş etti. Daha sonra otomobilden inerek kaçmaya çalışan Aykut B.’nin peşinden giden şüpheli, 3 el daha ateş etti. Bunun üzerine Aykut B., kanlar içinde yere yığıldı. Ömer A. ise olay yerinden kaçtı.

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı Aykut B., ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Aykut B., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Aykut B.’nin cenazesinin otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldığı öğrenilirken, polis ekiplerinin şüpheli şahsı yakalamak için başlattığı çalışmalar devam ediyor.
# Gebze

29 Nis 2021 - 09:57 - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Öz yeğenini istismar eden amcaya 22 yıl 6 ay hapis mask
Öz yeğenini istismar eden amcaya 22 yıl 6 ay hapis
Kocaeli'de koronadan 3 kişi öldü mask
Kocaeli'de koronadan 3 kişi öldü
Eski milletvekili son yolculuğuna uğurlandı mask
Eski milletvekili son yolculuğuna uğurlandı
İki araçta uyuşturucu madde ele geçirildi mask
İki araçta uyuşturucu madde ele geçirildi
Durdurulan araçtan bandrolsüz makaron ele geçirildi mask
Durdurulan araçtan bandrolsüz makaron ele geçirildi
Fahri Başkonsolosunun öldüğü kazada otomobilin şoförü izinliymiş mask
Fahri Başkonsolosunun öldüğü kazada otomobilin şoförü izinliymiş
Anket İzmit Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Fahri konsolos Halil Uluer, eşi ve 2 kişi hayatını kaybetti mask
Fahri konsolos Halil Uluer, eşi ve 2 kişi hayatını kaybetti
İzmit'te korkunç olay! Genç kadın intihar etti mask
İzmit'te korkunç olay! Genç kadın intihar etti
İftar yemeğini paylaşan otobüsü şoförü konuştu: Çok duygulandım mask
İftar yemeğini paylaşan otobüsü şoförü konuştu: Çok duygulandım
Zehra kayıplara karıştı mask
Zehra kayıplara karıştı
Zeki Aygün hastaneye kaldırıldı mask
Zeki Aygün hastaneye kaldırıldı
İzmit’te pazarların günleri değişti mask
İzmit’te pazarların günleri değişti

GALERİ

Karadeniz'de heyecanlandıran keşif mask
Karadeniz'de heyecanlandıran keşif
Balıkçıların korkulu rüyası İzmit Körfezi’ni esir aldı mask
Balıkçıların korkulu rüyası İzmit Körfezi’ni esir aldı
400 milyon yıllık fosiller heyecan uyandırıyor mask
400 milyon yıllık fosiller heyecan uyandırıyor
İftar yemeğini paylaşan halk otobüsü şoförü duygulandırdı mask
İftar yemeğini paylaşan halk otobüsü şoförü duygulandırdı
Sıkışan kaplumbağayı kurtarabilmek için 1 saate yakın uğraştılar mask
Sıkışan kaplumbağayı kurtarabilmek için 1 saate yakın uğraştılar
İzmit Yürüyüş Yolu’nda gaz sızıntısı! mask
İzmit Yürüyüş Yolu’nda gaz sızıntısı!
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL