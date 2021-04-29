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29 Nis 2021 - 10:06- Asayiş G: 29 Nis 2021 - 10:08

Bekçilere hakaret eden şahıs serbest bırakıldı

Gölcük'te sosyal medyada paylaştığı videoda bekçilere hakaret içerikli cümleler kullanması sonrası gözaltına alınan şahıs, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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Edinilen bilgiye göre, Gölcük’te oto galericilik yapan E.U., kısıtlama saatlerinde eşi ve çocuğu ile dışarıda olduğu için ceza yazılan arkadaşının durumunu anlatmak için video çekti. Arkadaşına bekçiler tarafından yaklaşık 10 bin 500 TL ceza yazıldığını iddia eden E.U., çektiği ve bekçilere hakaret içerikli cümleler kullandığı videoyu sosyal medyada paylaştı. Videonun yayılması sonrasında gelen tepkiler üzerine harekete geçen Gölcük Emniyet Müdürlüğüne bağlı bekçileri, E.U.’yu gözaltına aldı. Polis merkezindeki işlemleri sonrasında Gölcük Adliyesine sevk edilen şahıs, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

29 Nis 2021 - 10:06 - Asayiş

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