Edinilen bilgiye göre, Gölcük’te oto galericilik yapan E.U., kısıtlama saatlerinde eşi ve çocuğu ile dışarıda olduğu için ceza yazılan arkadaşının durumunu anlatmak için video çekti. Arkadaşına bekçiler tarafından yaklaşık 10 bin 500 TL ceza yazıldığını iddia eden E.U., çektiği ve bekçilere hakaret içerikli cümleler kullandığı videoyu sosyal medyada paylaştı. Videonun yayılması sonrasında gelen tepkiler üzerine harekete geçen Gölcük Emniyet Müdürlüğüne bağlı bekçileri, E.U.’yu gözaltına aldı. Polis merkezindeki işlemleri sonrasında Gölcük Adliyesine sevk edilen şahıs, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
29 Nis 2021 - 10:06- Asayiş Güncelleme: 29 Nis 2021 - 10:08
Bekçilere hakaret eden şahıs serbest bırakıldı
Gölcük'te sosyal medyada paylaştığı videoda bekçilere hakaret içerikli cümleler kullanması sonrası gözaltına alınan şahıs, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.