Gebze’de altyapı hatlarında temizlik yapılıyor  

Kocaeli’nin genelinde altyapı işlerini hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, var olan altyapı hatlarının bakım ve temizliklerini de ihmal etmiyor. Bu kapsamda İSU Gebze Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde birçok noktada yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarında temizlik gerçekleştiriyor.
IZGARA VE HATLAR TEMİZ TUTULUYOR
Çalışma kapsamında İSU ekipleri, cadde ve sokaklarda bulunan ızgaraları ile yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarının iç kısımlarını temizliyor. Izgara ve altyapı hatlarının iç kısımlarının temiz tutulmasıyla olası tıkanmaların önüne geçilmiş olunuyor.
TIKANMA VE EZİLMELER KAMERALI KÜÇÜK ARAÇLAR İLE TESPİT EDİLİYOR
Tüm bu çalışmalar sırasında İSU ekipleri, yağmursuyu ve kanalizasyon hatlarını, üzerinde kamerası olan uzaktan kumanda edilebilen küçük araçlar ile kontrol ediyor. Yapılan kontrollerde hatta herhangi bir tıkanma veya ezilme tespit edilirse hızlı bir şekilde müdahale ediliyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.