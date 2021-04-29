Bakan Koca'nın sözleri kafaları karıştırmıştı! Aşı randevuları ile ilgili yeni açıklama

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, BioNTech aşısının iki dozunun uygulanması arasındaki sürenin 6-8 hafta çıkarıldığını duyurdu.

İKİNCİ DOZ RANDEVULAR KORUNACAK

Kararın, mevcut randevuları da etkileyip etkilemediği gibi konular ise vatandaşların kafasını karıştırmıştı. Bu gelişme sonrasında Sağlık Bakanlığı, BioNTech aşısında alınan ikinci doz randevuların korunacağını duyurdu. Yeni randevular ise 6-8 hafta arasına verilecek.

"2 AY SONRA AŞI BOLLUĞU YAŞANABİLİR"

Bakan Koca, Bilim Kurulu sonrasında aşı tedariki ile ilgili olarak şunları söylemişti: "Aşı tedariki önümüzdeki 2 ay için güçleşiyor ancak sonrasında aşı bolluğu yaşanması bekleniyor. Aşı üreticisi sayısı her geçen gün artmaktadır. Üretilen aşıların üretim kapasiteleri de artıyor. Bildiğiniz gibi ülkemizde iki aşı kullanıma girdi. Üçüncü olarak ise Sputnik V aşısının acil kullanım onayı için son aşamaya gelindi ve aşı tedariki için bir anlaşma da yapıldı. Türkiye, Sputnik V aşısından 6 ay içinde 50 milyon doz almak üzere anlaşmayı imzaladı. İlk sevkiyat mayıs ayı içinde gerçekleşecektir. Ayrıca bu aşının ülkemizde üretilmesi için de teknoloji transferi yapılacaktır."

5 KİŞİDE HİNDİSTAN VARYANTI GÖRÜLDÜ

Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamalarda koronavirüs mutasyonlarıyla ilgili de konuşmuş; " İstanbul'da 5 vatandaşımızda Hindistan varyantı görüldü. Ülkemizde bu varyant ilk kez gözlendi, vakalar izolasyonda ve takip altında" ifadelerini kullanmıştı.