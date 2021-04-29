Bu sezon ilk kez 4 gollü galibiyet geldi

Bu sezon ilk kez bir maçta 3’ten fazla gol atan ve son sıradaki Hacettepespor karşısında sahadan 4-1’lik galibiyetle ayrılan Kocaelispor’a 3 puanı getiren golleri Benhur (2), Musa Nizam ve Tahir attı. Tüm goller son derece klas bir şekilde ağlara giderken, Benhur ile 3-0 öne geçilen gol öncesinde de Kocaelispor’un 18 pas sonrasında fileleri havalandırması dikkatlerden kaçmadı… İşte o goller…
1. GOL: Dk. 43: İrfan'ın düşürülmesi ile kazanılan serbest vuruşta Burak Süleyman topu çok iyi bir noktaya ortaladı, Musa Nizam kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.
2. GOL – Dk. 46: Kocaelispor ikinci yarının ilk atağında 2. golü buldu. Batuhan'ın pasında Benhur topu önce göğsü ile kontrol etti ardından kalecinin üzerinden şık bir şekilde aşırttı ve fileleri buldu.
3. GOL – Dk. 59: Burak Süleyman, soldan getirdiği top sonrası pasında Batuhan'ı zor da olsa topla buluşturdu. Batuhan'ın pasında Benhur sol köşeye plase bir vuruşla takımının 3. golüne imza attı.
4. GOL: Dk. 85: Kocaelispor üst üste pas yaptı. Rakip yarı alanda Dilaver topu aldı ve Tahir'e pas verdi. Tahir sağ köşeye topu bıraktı ve skoru 4-1 yaptı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.