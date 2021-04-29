Bu sezon ilk kez 4 gollü galibiyet geldi

Bu sezon ilk kez bir maçta 3’ten fazla gol atan ve son sıradaki Hacettepespor karşısında sahadan 4-1’lik galibiyetle ayrılan Kocaelispor’a 3 puanı getiren golleri Benhur (2), Musa Nizam ve Tahir attı. Tüm goller son derece klas bir şekilde ağlara giderken, Benhur ile 3-0 öne geçilen gol öncesinde de Kocaelispor’un 18 pas sonrasında fileleri havalandırması dikkatlerden kaçmadı… İşte o goller…

1. GOL: Dk. 43: İrfan'ın düşürülmesi ile kazanılan serbest vuruşta Burak Süleyman topu çok iyi bir noktaya ortaladı, Musa Nizam kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

2. GOL – Dk. 46: Kocaelispor ikinci yarının ilk atağında 2. golü buldu. Batuhan'ın pasında Benhur topu önce göğsü ile kontrol etti ardından kalecinin üzerinden şık bir şekilde aşırttı ve fileleri buldu.

3. GOL – Dk. 59: Burak Süleyman, soldan getirdiği top sonrası pasında Batuhan'ı zor da olsa topla buluşturdu. Batuhan'ın pasında Benhur sol köşeye plase bir vuruşla takımının 3. golüne imza attı.

4. GOL: Dk. 85: Kocaelispor üst üste pas yaptı. Rakip yarı alanda Dilaver topu aldı ve Tahir'e pas verdi. Tahir sağ köşeye topu bıraktı ve skoru 4-1 yaptı.