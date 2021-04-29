Özcan Sert’ten kibar üsluplu bir teşekkür: Playoff’a kalamadık. üzgünüm

Darıca Gençlerbirliği Teknik Direktörü Özcan Sert, açıklamalarda bulundu. Sert, Play-Off’a kalamamaktan duyduğu üzüntüyü dile getirirken, bir teşekkür mesajı yayımladı

İŞTE SERT’İN AÇIKLAMALARI…

Bugün grubumuzda alınan sonuçlardan sonra çok çabaladığımız çok arzuladığımız Play-Off oynama imkânını ligin bitimine 1 hafta kala maalesef kaybetmiş bulunuyoruz. 8 ay önce birlikte yola çıktığımız, 33 hafta boyunca özverili ve ekstra mücadeleleriyle bizi yarışta tutan, camiamıza bu heyecanı yaşatan, sezon boyu ligde ve kupada adlarından başarıyla söz ettiren futbolcu kardeşlerime ve teknik ekibime can-ı gönülden teşekkür ediyorum. İnşallah ligin son maçı olan Tepecik müsabakasında da Darıcamızı en güzel şekilde temsil ederek 2020-21 sezonunu tamamlayacağız. Ayrıca sezon başından bugüne bize sonsuz emek ve destek veren kulüp başkanımız sayın Arif Gülen ve yönetimimize, genel koordinatörümüz Uğur Kılıç ağabeyime, Ender Alkan hocama, kulüp personelimize, desteklerini iyi günde kötü günde bir an olsun esirgemeyen Çınaraltı taraftar grubumuza ve hep yanımızda olan basın mensuplarımıza şükranlarımı sunuyor, teşekkür ediyorum.