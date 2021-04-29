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29 Nis 2021 - 14:34- Siyaset G: 29 Nis 2021 - 14:36

CHP’den İYİ Parti’ye geçen 3 isim yuvaya geri döndü

CHP Çayırova İlçe Teşkilatından ayrılıp İYİ Parti’ye geçen 3 isim yeniden CHP saflarına geçti

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
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CHP Çayırova İlçe Teşkilatından istifa ederek İYİ Parti’ye geçen, Güzeltepe eski Belde Başkanı Oruç Gökbulak, İYİ Parti Meclis Üyesi Adayı Güzeltepe eski Belde Başkanı Necdet Doğan ve Mali Müşavir Barış Kaygusuz CHP’ye geri döndü. Her üç isim de 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde İYİ Parti’den Çayırova Belediye Meclis üyesi adayı olmuşlardı. CHP Çayırova İlçe Binasında gerçekleştirilen programla CHP’ye dönen üç ismin parti rozetlerini takan CHP Çayırova İlçe Başkanı Cihan Soyluçiçek yuvaya dönen üç isme hoş geldin dedi.

“CHP İKTİDAR YOLUNDA”

Geri dönüş ile ilgili açıklamalarda bulunan İlçe Başkanı Soyluçiçek, “Halkın iktidarından kaçamazsınız Cumhuriyet Halk Partisi Çayırova ilçe Başkanlığı olarak iktidar için çıktığımız yolda ailemizden kopanların tekrar yuvaya döndükleri ve geldikleri için kendilerine hoş geldin diyorum. Cumhuriyet Halk Partisi iktidar yolunda” ifadelerini kullandı.

# chp

29 Nis 2021 - 14:34 - Siyaset

Muhabir Serhat Güneş

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