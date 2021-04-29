Belediye Derincespor’dan gazetecilere plaket

Belediye Derincespor Kulübü’nden gazetecilere plaket sürprizi… Basın toplantısında bir araya gelen sarı lacivertli kurmaylar ve gazeteciler hem sohbet etti hem de yetkililer sezonun genel değerlendirmelerini yaptı.
TEŞEKKÜR ETTİLER
Başkan Ahmet Güntepe, Basın Sözcüsü Haşmet Uçar, Sportif Direktör Mustafa Polat ve Teknik Direktör Fatih Uygun sorulara yanıtlar verirken, yönetim kurulu üyeleri Murat Subaşı, Fahri Akyol ile Ahmet Özer de toplantıda yer aldı. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmanın ardından gazetecilere sezon boyunca takımı yakın takiplerinden, desteklerinden ve emeklerinden ötürü plaketleri takdim edildi. Belediye Derincesporlu yetkililer tarafından kendilerine yapılan bu jestten ötürü hayli memnun olan basın mensupları sarı lacivertli kulübe ve yönetimine teşekkür etti.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.