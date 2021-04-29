Çiftçi tarlasına izin belgesi ile gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde kabine toplantısı sonrası yaptığı basın açıklamasında Perşembe akşamı itibari ile uygulanacak olan tam kapanma sürecinin duyurusunu yaptı. 29 Nisan saat 19:00 ile 17 Mayıs saat 05:00 arasından uygulanacak sokağa çıkma yasağı süreci bir çok soru işaretini beraberinde getirdi. Bu süreçte işlerine gidecek olan vatandaşlar ise kaymakamlıklardan izin belgesi almak için uğraşıyor. Tarım sektöründe olanlar ise bu dönemde tarlalarına gidip gidemeyeceklerini merak ediyor. Konu ile ilgili Kandıra Ziraat Odası Başkanı Erdal Çetin sosyal medya hesabından çiftçileri bilgilendirdi.

MADDELER HALİNDE AÇIKLADI

Ziraat Odası Başkanı Erdal Çetin maddeler halinde yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"1) Unutmayın ki, odamız başkanlığında almış olduğunuz belgeniz sizlere sadece eviniz ve tarlanız arasında ve ihtiyaç halinde ilçe merkezinde zirai ilaç, tohum, gübre ve diğer tarımsal ihtiyaçlarınızı karşılamak için dolaşım izni vermektedir. Belgeyi amacı dışında kullanmamaya özen gösterelim.

2 )İlçe kaymakamlığının almış olduğu karar neticesinde 5 dönümden az tarım alanları bu kapsam dışında tutulmuş olup, muafiyet kapsamında değildir.

3) İkametgah adresi Kandıra olmayan elinde çiftçi belgesi dahi olsa muafiyet kapsamında değildir.

4) Tarımsal faaliyet alanında 1.derece yakını 18 yaş üstü olmak şartı ile muafiyet kapsamındadır.

5) Muafiyet kapsamında olabilmek için 2021 yılı güncel ÇKS veya çiftçi belgesi ibraz edilmesi zorunludur”