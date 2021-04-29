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29 Nis 2021 - 14:49- Gündem G: 29 Nis 2021 - 14:51

Doğu Kışla pazarında sosyal mesafe hak getire!

17 günlük tam kapanma öncesi vatandaşlar Doğu Kışla Kapalı Pazar alanına akın etti.

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tam kapanma açıklamasından sonra kapanmaya bir gün kala vatandaşlar pazar yerlerini doldurdu. Ramazan ayının da etkisiyle vatandaşlar İzmit Doğukışla’da bulunan Pazar alanına akın etti. Toplam 17 gün sürecek kapanma öncesinde alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar semt pazarlarında yoğunluk oluşturdu. Doğukışla kapalı pazar ve çevresinde neredeyse adım atacak yer kalmadı.

HAREKETLİLİK ARTTI

Öte yandan bu akşam 19.00'da başlayacak olan kısıtlama öncesi kentin çeşitli yerlerinde ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar kentte hareketliliği arttırdı. Kentin bazı bölgelerinde ise öğle saatleri olmasına rağmen araç trafiği yaşandı. 

 
# İzmit

29 Nis 2021 - 14:49 - Gündem

Muhabir Serhat Güneş

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