Doğu Kışla pazarında sosyal mesafe hak getire!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tam kapanma açıklamasından sonra kapanmaya bir gün kala vatandaşlar pazar yerlerini doldurdu. Ramazan ayının da etkisiyle vatandaşlar İzmit Doğukışla’da bulunan Pazar alanına akın etti. Toplam 17 gün sürecek kapanma öncesinde alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar semt pazarlarında yoğunluk oluşturdu. Doğukışla kapalı pazar ve çevresinde neredeyse adım atacak yer kalmadı.
HAREKETLİLİK ARTTI
Öte yandan bu akşam 19.00'da başlayacak olan kısıtlama öncesi kentin çeşitli yerlerinde ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar kentte hareketliliği arttırdı. Kentin bazı bölgelerinde ise öğle saatleri olmasına rağmen araç trafiği yaşandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.