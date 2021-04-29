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29 Nis 2021 - 15:14- Spor G: 29 Nis 2021 - 15:16

Süper Lig, 1 ve 2. Lig’de yeni sezon başlama tarihleri belli oldu
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Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, gerçekleştirdiği toplantıda Süper Lig, TFF 1. Lig ve Misli 2. Lig’in 2021-2022 sezonu başlangıç ve bitiş tarihlerini belirledi.

3. LİG VE KUPA DAHA SONRA

Alınan karara göre; Süper Lig ve TFF 1. Lig; 13, 14, 15 ve 16 Ağustos 2021 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Süper Lig karşılaşmaları 23 Mayıs 2022 tarihinde sona ererken, TFF 1. Lig'de normal sezon 15 Mayıs 2022 tarihinde tamamlanacak. 2. Lig'de müsabakalar 4-5 Eylül 2021 tarihlerinde oynanacak maçlar ile başlarken, normal sezon 30 Nisan 2022 tarihinde sona erecek. TFF 3. Lig'de ise yeni sezon başlangıç tarihi ilerleyen günlerde belirlenecek. Ziraat Türkiye Kupası müsabaka tarihleri ve sezon planlamalarının tamamı ise daha sonra ilan edilecek.

29 Nis 2021 - 15:14 - Spor

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