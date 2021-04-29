Kocaeli'de çocukların deniz keyfi

Körfez’de sahile gelen 4 küçük çocuk, hava sıcaklığının 23 dereceye ulaşmasıyla kıyafetlerini çıkararak iç çamaşırlarıyla denize atladı. Deniz suyu sıcaklığının 14 derece olmasına aldırış etmeyen çocuklar, yüzerek eğlendi. İskeleye çıkan çocuklar ardı ardına denize atlarken, kısıtlama öncesi dışarı son kez eğlenmenin keyfini çıkardı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.