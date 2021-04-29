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29 Nis 2021 - 16:19- Gündem G: 29 Nis 2021 - 16:21

23 Nisan Şiir Yarışması’nın ödülleri sahiplerini buldu

İzmit Belediyesinin okul öncesi, ilkokul ve ortaokul çağındaki çocuklar arasında düzenlediği 23 Nisan Videolu Şiir Okuma Yarışması’nın ödülleri sahiplerini buldu. Ailelerini gururlandıran minik yürekler hediyelerini büyük bir heyecanla aldı

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İzmit Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle okul öncesi, ilkokul ve ortaokul çağındaki çocuklar arasında Videolu Şiir Okuma Yarışması düzenlendi. 3 kategoride toplam 63 çocuğun katıldığı yarışmanın sonuçlarını İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet ve 23 Nisan nedeniyle belediye başkanlığı koltuğuna oturan Damla Kılıç birlikte ilan etmişti. Bugün de minik yüreklerin ödülleri ailelerinin gurur dolu bakışları arasında teslim edildi.

3 KATEGORİDE ÖDÜLLENDİRİLDİ

İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Sibel Solakoğlu’nun ağırladığı minik şairleri İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Seyhan Özcan, SARBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Meclis Üyesi Çetin Sarıca ve Koordinatör Ozan Aksu birlikte karşıladı. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anmak, çocuklara bayram heyecanını yaşatmak, sanatsal derinlik kazandırmak adına İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen 23 Nisan Videolu Şiir Okuma Yarışması’nda 3 kategoride ödül verildi.

BİRİNCİYE SCOOTER VE BİSİKLET

Pandemi koşulları nedeniyle ödül töreni düzenlenmeyen şiir yarışmasında sosyal mesafe kuralları dikkate alınarak ödülleri kazanan öğrencilere teslim edildi. Okul öncesi, ilkokul ve ortaokul kategorilerinde dereceye giren miniklerin birincilerine scooter ve bisiklet hediye edildi. Okul öncesi kategorisinde birinciliği kazanan; Elma Şekeri Anaokulu öğrencisi Aras Öztürk scooter, ikinci olan Şehit Selçuk Gökdağ İlköğretim Okulu öğrencisi Betül Erva Demir kodlama kiti ve üçüncü Bilgün Dereli Anaokulu öğrencisi Elif Aysima Turgut ise etkinlik seti kazandı.

KÜÇÜK ŞAİRLERE TESLİM EDİLDİ

İlkokul kategorisi birincisi Yahya Kaptan İlkokulu’ndan İlber Bariç scooter kazandı. İkinci olan minik yarışmacı 23 Nisan İlkokulu’ndan Ezgi Berra Topuzlu mikrofonlu kulaklık, üçüncü olan Kale Elit İlkokulu’ndan Ayşe Sima Çelik ise 64 GB USB bellek kazandı. Ortaokul kategorisinde birinci olan Kazım Karabekir Orta Okulu’ndan Azra Hocaoğlu bisiklet, ikinci olan Şehit Erkan Aydın Orta Okulu’ndan Bora Ediş akıllı bileklik ve üçüncü olan Yahya Kaptan Orta Okulu’ndan Mehmet Ege Balcı ise 64 GB USB bellek kazandı.
# İzmit

29 Nis 2021 - 16:19 - Gündem

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