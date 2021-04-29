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29 Nis 2021 - 17:17- Gündem G: 29 Nis 2021 - 17:33

Palu ailesi davasında yeni gelişme!

Kamuoyunda ‘Palu Ailesi’ olarak tanınan Meryem Tahnal ve küçük kızı Melike Tahnal’ın öldürülmesi ile yargılanan 5 sanık tekrar hakim karşısına çıktı.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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Körfez’de 2008 yılında Meryem Tahnal ve küçük kızı Melike Tahnal'ın kaybolması ile ilgili takipsizlik kararıyla kapatılan dosyanın tekrar açılmasıyla tutuklanan 6 kişilik Palu ailesi hakkında yargılandıkları mahkemece verilen karar bozuldu. Sakarya Bölge Mahkemesi 1. Ağır Ceza Dairesi tarafından, sanıkların tek avukat tarafından savunulmasının usule aykırı olduğu belirtilerek karar bozulduğunda sanıklar tekrar hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu sanıklar Tuncer Ustael, Ayşe Palu, Emine Ustael, İsa Palu, bir önceki duruşmada tahliye edilen Hava Palu ve tutuksuz sanık Fatih Palu katıldı.

CEZALANDIRILMALARI TALEP EDİLDİ

Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmada Cumhuriyet Savcısı mütalaa verdi. Savcı, sanık Tuncer Ustael'e "canavarca hisle veya eziyet çektirerek ve üstsoy veya altsoydan birine ya da eş veya kardeşe karşı" kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 4 yıldan 14 yıla kadar, "banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması" suçundan 3 yıldan 6 yıla kadar hapis ve 5000 güne kadar adli para cezası verilmesini talep etti.

ERTELENDİ

Diğer tutuklu sanıklar hakkında ise savcı "kasten adam öldürmeye yardım etme suretiyle iştirak" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 16'şar yıldan 23 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep edilirken sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Duruşma, savunma talebi nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

# Kocaeli, Körfez, yardım

29 Nis 2021 - 17:17 - Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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