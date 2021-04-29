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29 Nis 2021 - 17:21- Spor G: 29 Nis 2021 - 17:23

Nihat Özdemir bilim adamı gibi konuştu!
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TFF Başkanı Nihat Özdemir, ligde bu sezon da küme düşmenin olmayacağı hakkındaki söylentiler ve kulisler üzerine net konuştu: Özdemir “Akıllarından bile geçirmesinler” diyerek konuya açıklık getirdi.

ÇOK YANLIŞ OLUR

Özdemir, küme düşme durumu ile ilgili olarak şu ifadelere yer verdi: Newton Kanunları kadar kesin bir gerçek var ortada. Tıpkı yer çekimi gibi… Küme düşme de bir gerçektir ve olacaktır. Kulüpler kulis yapacağına son haftalarda daha iyi sonuçlar almaya çalışsınlar. Hiç kimse aklına bile getirmesin. Bu liglerin statüsü, oyunun kuralları var. Geçen sezonun sonunda pandemi nedeniyle küme düşmenin durdurulması kararı bir iyi niyet örneğiydi. Ama bu yıl da düşmenin kaldırılması çok yanlış olur. Böyle yanlışlar yapmaya hakkımız yok. Düşmenin kaldırıldığı ligleri taşımak da, oynatmak da artık mümkün değildir.

 

 

29 Nis 2021 - 17:21 - Spor

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