Pandeminin gölgesinde 1 Mayıs kutlamaları

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile 29 Nisan günün (bugün) kutlandı. DİSK, KESK, TMMOB ve Türk Tabipler Birliğinin çağrısı ile yapılan kutlamalar saat 16.00’da İzmit Anıtpark’ta yapıldı. Emniyet Ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemlerinin alındığı alana girişler saat 15.40’ta yapıldı. Bomba aramasının yapıldığı alana girişler HES kodu ile yapıldı. Polis ekipleri alana girişte işçiler tarafından hazırlanan pankartları açarak kontrol etti. İşçi sendikalarının katılığı etkinliğe siyasi parti temsilcileri de katıldı.

KISITLI KATILIM

Pandemi nedeni ile kısıtlı katılım ile gerçekleşen etkinliğe İzmit Belediye Başkan Vekili Çetin Sarıca, İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Ünal Özmural, CHP İl Başkanı Özgür Harun Yıldızlı, CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar ve yönetimi, EMEP İl Başkanı Arzu Erkan ve yönetimi, CHP İl Kadın kolları Başkanı Songül Kaya, HDP İl Yöneticileri, Sol Parti il Yöneticileri, SYKP İl Yöneticileri ve işçiler katıldı. Koronavirüse yakalandığı için etkinliğe katılamayan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet işçilere mesaj gönderdi.

“YENİ BİR BAŞLANGIÇ İÇİN YAN YANAYIZ”

Orak metni ev sahibi sendikaların temsilcileri okudu. Ortak metnin ilk kısmını Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Kocaeli Şube Başkanı Murat Kürekçi okudu. Kürekçi konuşmasında, “Bugün Türkiye’nin dört bir yanında 1 Mayıs Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü için yan yanayız. Yasaklara rağmen, baskılara rağmen umudu büyütüyoruz. Her gün 1 Mayıs her yer 1 Mayıs diyoruz. Şu çürümüş düzene karşı yeni bir düzen için, yeni bir başlangıç için yan yanayız. On yıllardır dünya halklarına sınırsız bir emek ve doğa sömürüsü, savaşlar, ekonomik kriz, artan eşitsizlik, yoksulluk, işsizlik dışında hiçbir şey sunmayan bu düzen COVID-19 salgınıyla insanlığın geleceğini tehdit ediyor” ifadelerini kullandı.

“ÇARK DURSUN ÖLÜMLER BİTSİN”

Dünya kapitalist sisteminin yarattığı eşitsizliklerin ağır sonuçlarını her gün yaşadıklarını ifade eden Kürekçi, “Sağlık hizmetlerinin ve güncel olarak da COVID-19 aşısının bir ticari meta haline gelmesinin bedelini insanlık ağır biçimde ödüyor. Bu koşullar altında Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu 1 Mayıs 2021’de “Yeni bir toplumsal sözleşme ve herkese aşı hakkı” mücadelesini büyütme çağırısı yapıyor. Sermayenin ve patronların çıkarları için, akıl, bilim ve milyonların sağlığı yok sayılıyor. Buradan bir kere daha haykırıyoruz: Çarklar dursun, ölümler bitsin” dedi.

“ÇALIŞANLAR AÇLIĞA MAHKUM EDİLİYOR”

Açıklamanın devamını okuyan Kocaeli Tabip Odası Sekreteri Mehtap Yılmaz Maçkalı açıklamasında, “Bugün , tam kapanma diye sundukları önlem paketinde de işçi sınıfının ve halkın sağlığını ve gelirini değil sermayenin çıkarlarını korumaya çalışıyorlar. Çarklar dönmeye, çalışanların çoğunluğunun işe gitmeye, insanlarımız ölmeye, sağlık emekçilerimiz tükenmeye devam ediyor. Tam kapanma dedikleri önlemlerde biz yokuz: Çalışanlar hastalanmaya, çalışmayanlar da açlığa mahkum ediliyor” dedi.

“GÜNDE 50 LİRAYA YAŞAMAYA MAHKUM EDİLİYORUZ”

Açık alanlarda nefes almamız yasaklanıp kapalı ortamlarda çalışmaya zorlanıyoruz diyen Maçkalı, “Ne pahasına olursa olsun “çarklar dönecek” inadıyla, insan yaşamı piyasaya kurban ediliyor. Yeterli aşı tedarik edilemiyor. Göz göre göre hastalanıyoruz, ölüyoruz ve tükeniyoruz! “Böyle salgın mücadelesi olmaz” diyor ve yaşam hakkımızdan vazgeçmiyoruz. Sadece sağlığımız değil; işimiz, aşımız ve geçimimiz de tehdit altında. Pandemide yurttaşlarına en az nakdi destek veren iki ülkeden biri Türkiye oldu. İşsizlik her gün yeni rekorlar kırıyor. Kod 29 ile tazminat bile alamadan işimizi kaybediyoruz. Milyonlarca çalışan ve ailesi ücretsiz izin dayatmasıyla günde 50 liraya yaşamaya mahkum ediliyor. Gıda enflasyonu ile milyonlar açlık sınırının altına itiliyor” şeklinde konuştu.

“ADALETSİZLİĞİN EN ÇİRKİN YÜZÜ KARŞIMIZDA”

DİSK Kocaeli Şube Temsilcisi Vedat Küçük ise, “Salgın koşullarında bile ülkenin tüm kaynakları bir avuç şirkete peşkeş çekiliyor. Halk yaşam mücadelesi verirken, şirketler pandemide kârlarını artırıyor. “Geçinemiyoruz” çığlıkları yükselen ülkemizde 26 dolar milyarderinin serveti son bir yılda 38 milyar dolardan 53 milyar dolara yükseliyor. Bir yanda açlık, yoksulluk ve işsizlik; diğer yanda servetler birikiyor. Ekonomik kriz ve pandemi koşullarında, adaletsizliğin en çirkin yüzü karşımıza çıkıyor. Pandemi sürecinde sınıfsal eşitsizliklerin yanında toplumsal cinsiyet eşitsizliği de derinleşiyor. Salgında kadınların omuzlarına yıkılan hane içi iş ve bakım yükü artıyor. Kadına yönelik şiddet tırmanıyor. Kadınlar bir yandan işsizliğin, bir yandan pandemide yaygınlaşan esnek çalışma biçimlerinin ve güvencesizliğin hedefi haline geliyor” dedi.

“UMUTLARI BÜYÜTMEK İÇİN YAN YANAYIZ”

Küçük konuşmasının devamında, “Pandemi koşullarında kadınların güçlendirilmesi gerekirken, İstanbul Sözleşmesi gibi kazanımlar iktidarın hedefi oluyor. Bu koşullar altında işimiz, aşımız ve sağlığımız için söyleyecek çok şeyimiz var. Taleplerimiz ve öfkemiz var. Emekçilerin umutlarını ifade edeceğimiz 1 Mayısımız var. Sağlıklı, güvenceli ve insanca yaşama hakkımız için yan yanayız. Umutlarımız büyütmek için bugün Türkiye’nin dört bir yanında mücadelemizle yan yanayız” ifadelerini kullandı.

ÇALIŞMA SÜRELERİ AZALTILSIN

Taleplerini sıralayan KESK Dönem Sözcüsü Erdal Karakuş ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Taleplerimizi ve hedeflerimizi 1 Mayıs’ta bir kere daha yan yana haykırıyoruz: Herkese aşı, herkese gelir desteği sağlansın, acil ve zorunlu işler dışında 4 hafta çarklar durdurulsun! Çalışırken hastalanan emekçiler için COVID-19 iş kazası ve meslek hastalığı olarak kabul edilsin! Kod 29 ve ücretsiz izin zulmüne son verilsin! İşsizlik Sigortası Fonu kaynakları patronlara değil işçilere ve işsizlere destek için kullanılsın! Asgari ücret üzerindeki tüm vergi ve kesintiler sıfırlansın! İşsizliğe karşı kamu istihdamı artırılsın, hukuksuz biçimde işten çıkarılan kamu emekçileri işlerine iade edilsin, çalışma süreleri azaltılsın.

AZ KAZANANDAN AZ, ÇOK KAZANANDAN ÇOK VERGİ ALINSIN

Doğa katili projelere, Kanal İstanbul’a, betona, savaşa, silahlanmaya, sermayeye değil aşıya ve sosyal desteklere ayrılsın. Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınsın! Zorunlu mallarda ve elektrik, su, doğalgaz, iletişim faturalarında dolaylı vergiler sıfırlansın, fatura borçları faizsiz ertelensin. Örgütlenme, özgür toplu sözleşme ve grev hakkı önündeki tüm engeller kaldırılsın! İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı yasa etkin şekilde uygulansın, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün İşyerinde Şiddete Karşı 190 sayılı sözleşmesi onaylansın!

UMUDUMUZ BİRLİĞİMİZDE

2020 1 Mayıs’ında ifade ettiğimiz gerçek, 2021’de çok daha net bir biçimde ortadadır. Bu düzen yaşamı ve gezegeni tehdit eden büyük bir felakete dönüşmüştür. Felakete dönen bu düzen, baskılarla, yasaklarla, yalanlarla, sansürle, kışkırtılan ırkçılık ve ayrımcılıkla, toplumsal cinsiyet eşitsizliğiyle, kısacası zulümle ayakta tutulmak istenmektedir. Bu felakete son vermek, insanlık için yeni bir başlangıç yapmak, eşitliğin, özgürlüğün, adaletin, demokrasinin egemen olduğu, kardeşçe, barış içerisinde yaşayacağımız yeni bir toplumsal düzen kurmak ellerimizdedir. Umudumuz birliğimizde, mücadelemizde ve dayanışmamızdadır”